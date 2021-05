Simoniti pojasnil 'zadrego', zaradi katere je odpovedal razstavo v Bruslju

Vodstvo Koroške galerije likovnih umetnosti, kjer so bili zadolženi za izbor umetniških del, je odločitev presenetila. Še toliko bolj, ker so zanjo izvedeli iz medijev. "Trenutno v bistvu še nismo dobili nobenega obvestila ministrstva za kulturo. Smo jih kontaktirali in prosili dejansko za potrditev tega, da je razstava odpovedana in seveda nas tudi zanima razlog, zakaj je odpovedana, " je za oddajo Svet včeraj povedala njena direktorica Andreja Hribernik , medtem ko je kustos Marko Košan za Večer dejal, da je šokiran. V javnosti pa so se pojavila ugibanja, da je bil glavni povod za odpoved eden od izbranih avtorjev, ki ne skriva svojega nasprotovanja vladi.

Ministrstvo za kulturo na čelu z Vaskom Simonitijem , kot je znano, je tik pred zaključkom priprav in ko so bile pogodbe z avtorji že podpisane, nepričakovano odpovedalo razstavo del slovenskih umetnikov v Evropskem parlamentu.

Danes smo vsi skupaj vendarle dočakali pojasnilo tistih, ki so poskrbeli za novo sramoto Slovenije na mednarodnem prizorišču. Ministrstvo za kulturo je krivdo naprtilo kuratorjem iz Evropskega parlamenta. Ti naj bi želeli poleg del 13 avtorjev, ki jih je izbral Košan, na razstavo uvrstiti tudi stvaritve iz njihove stalne zbirke."Žal od vsega začetka nismo bili seznanjeni z vsemi pogoji Evropskega parlamenta, ki je naš izbor pogojeval še s tem, da v postavitev te razstave sami vključijo še dela slovenskih avtorjev, ki jih je skozi leta odkupil Evropski parlament in so sedaj del njihove trajne zbirke. Na ministrstvu na tak pogoj kuratorjev iz Evropskega parlamenta nismo mogli pristati, kajti menimo, da je izbor umetnikov iz povabljene države, ki je hkrati predsedujoča Svetu EU, v izključni domeni same države in strokovne osebe, ki ji je ta država podelila mandat za izbor del za to razstavo. Zaradi tega smo se tej razstavi tudi odpovedali," so zapisali v sporočilu za javnost. Poleg tega so s prstom pokazali na "naše odgovorne ljudi v Bruslju", ki naj bi jim posredovali pomanjkljive informacije.

"Obžalujemo, da je nastala zadrega, zaradi katere smo morali razstavo tudi odpovedati," so še zapisali in dodali, da si bodo "v prihodnjih dneh in tednih prizadevali, da bi namesto parlamentarnega hodnika v Bruslju našli kakšno primerno galerijo, kjer bi na ogled ponudili to izvrstno razstavo".

Razstave del avtorjev iz države, ki predseduje Svetu EU, pripravljajo že od leta 2011, to pa je prva odpoved.