Simoniti zavrnili Samoborjeve očitke, za obnovo Drame pol manj sredstev

Na vprašanje, zakaj ministrstvo prenovi namenja manj denarja, je odgovoril, da želi imeti transparentno in jasno podobo, za kaj kaj gre . Dodal je še, da so za vzdrževanje v preteklih letih namenili štiri milijone evrov, v zadnjem letu in pol pa 2,3 milijona evrov. Ministrstvo je ob letošnjih poplavah, ki so prizadele tudi Dramo, za sanacijo namenilo 330.000 evrov, s čimer da so zagotovili, da "hiša dela naprej nemoteno" .

Na očitke, da Samobor ni prejel revizije, ki jo je zahteval, je odgovoril, da je ta na ministrstvo prišla pretekli četrtek, v petek pa so jo dobili v roke . Ob tem se mu zdi zanimivo, da je Samobor odstopil v ponedeljek. V reviziji naj bi pisalo, da se ne da natančno določiti cene prenove, zato je v tem času prišlo do velikih odstopanj pri zneskih. V osnutku novega programa za kulturo naj bi prav tako pisalo, da se začetek prenove s prihodnjega leta prestavi na leto 2023, ob tem pa je nova ocena investicije 21 milijonov evrov.

Po njegovih besedah je bil projekt izvorno ocenjen na okoli 60 milijonov evrov brez davka oziroma okoli 75 milijonov evrov z davkom. Nato se je ocena zmanjšala na 45 milijonov brez davka. "To so izredno velike številke, ki zahtevajo seveda tudi natančne odgovore tistega, ki to financira. To je država, za katero pa je seveda odgovoren minister," je pojasnil.

Ravnatelj SNG Drama Ljubljana Samobor je odločitev o odstopu z mesta ravnatelja sicer sporočil v ponedeljek zvečer. Med razloge za odstop je navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča, ob čemer je glavne očitke naslovil na ministra Simonitija. Po njegovem zatrjevanju je ta dogovarjanja glede financiranja prekinil.

Dejal je še, da so vse zaveze in postavke pogodbe o financiranju projektiranja prenove Drame vestno realizirali. Odlašanje s prenovo po njegovem mnenju namreč lahko vodi tudi do prekinitve delovanja SNG Drama Ljubljana. Samobor namreč ocenjuje, da je zgradba iztrošena, kar dokazujejo tudi preverjanja statike in potresne varnosti.

Samobor je povedal, da so se v njegovih osmih letih vodenja SNG Drama večje težave pojavile šele z nastopom aktualnega ministra za kulturo Simonitija. "Minister je brez posveta s stroko posegel v projekt in med drugim zahteval, da se iz projekta izključi tri leta pred tem kupljene prostore Nemške hiše. V želji po nadaljevanju postopkov smo z ekipo sodelavcev na vse te samovoljne intervencije pristajali. Kljub zahtevani prilagoditvi projekta zelene luči za nadaljevanje projektiranja nismo dobili. Dobili nismo niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pa je prvi pogoj za pripravo dokumentacije, ki je podlaga za vse nadaljnje postopke in tudi za izračun dejanske vrednosti investicije," je povedal ob odstopu.

V stranki Levica pa so dejali, da bi namesto Samoborja moral odstopiti Simoniti.

Na Samoborjev odstop so se odzvali tudi v Združenju dramskih umetnikov Slovenije. Zapisali so, da bo njegov umik priložnost, da se javnost seznani s celostno problematiko delujočih na področju umetnosti in kulture v državi. Po njihovem mnenju odstop odraža resnost položaja neodgovornega vodenja kulturne politike vse od osamosvojitve.

V pisnem odzivu Društva gledaliških režiserk in režiserjev so prav tako opozorili, da je prenova zgradbe v javnem interesu, saj nima le izjemnega zgodovinskega in državotvornega pomena, temveč na simbolni ravni predstavlja celotno slovensko umetnost in kulturo. Dodali so, da v društvu z ogorčenjem spremljajo zavlačevanje z obnovo in zaostritev komunikacije z ministrstvom, ki je privedla do odstopa Samoborja. Odgovorne na ministrstvu so še pozvali, naj nemudoma omogočijo nemoteno nadaljevanje sanacije dotrajane gledališke zgradbe.