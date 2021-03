Besedni dvoboj med Simonitijem in Nemcem: 'Nič ne znate, nič!'

Državni zbor je bil v sredo prizorišče nove interpelacije. Tokrat se je na maratonski seji zagovarjal kulturni minister Vasko Simoniti, ki mu opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB očitajo škodljiv odnos do medijev ter neukrepanje v času epidemije. V razgreti debati o delu ministra je bilo moč slišati veliko prerekanja. V besednem boju sta se soočila Simoniti in Nemec, postopkovna nesoglasja pa so nato celo prekinila sejo.

Matjaž Nemec iz SD se je uvodoma obregnil ob ministrov odnos do dveh najbolj ranljivih skupin - samozaposlenih na eni strani in nevladnih organizacijah na drugi. "Kdor vam verjame, ima jeklene živce," je dejal. Nemec je ocenil, da se minister ne more izmikati odgovornosti za nedopustno poslabšanje razmer na področju medijev in se hvaliti z neobstoječimi ukrepi. "Govorite, da si želite ameriški sistem kulture. Pa to reče Evropejec, to reče Slovenec in to reče na način, da ga mora narekovat diktat denarja, torej govorim o sistemu kulture. Tak sistem, spoštovani minister, noben v preteklosti in tudi v prihodnosti ne bo omogočal svobodnega izražanja, kar je v bistvu bistvo umetnosti ali pa kulture, če želite. In to težko razumem, da slovenski minister za kulturo tega ne prepozna. In mislim da, to je moje mnenje, da niti nimate legitimnosti na tem položaju tako razmišljati, kajti sam ste živ primer diametralno nasprotnega odraščanja v okoljih, ki vam je omogočalo osebno rast, da ste postali to, kar ste. In gotovo to ni bil ameriški sistem, gotovo ni bil," je dejal Nemec, ki meni, da si Simoniti želi sistem, v katerem še sam ne bi preživel. Vasko Simonitije Nemčeve komentarje označil za žalitev in podtikanje. "Jaz vam povem, da vi če ne bi bili politik, tukaj ne bi preživeli. Nikoli ne bi preživeli, ker nič ne znate. Nič. Ne znate nič," je dejal. "Gospod, v Trstu vam Kitajci ne bodo zaupali marel prodajati," je še Nemcu sporočil Simoniti. "Vi govorite še vedno, da smo, pardon izrazu, mi tukaj nesposobni. Vi ste pa velecenjeni minister. Saj vaš oče bi se v grobu obračal," je dejal Nemec. "Oče - sin. To je, kako bi rekel, relacija, ki je vi ne poznate. Ali pa ste slabo vzgojen," pa je bil oster Simoniti. Nato je minister še na kratko pokomentiral praznično voščilo nekdanjega državnega sekretarja iz vrst SD Jerneja Štromajerja.

Glasovanje o interpelaciji se bo odvilo danes.

"Prosim za mir v dvorani! Čakajte, da končam! Da napiše vaš, ne vem kako se imenuje, en človek malo močnejše postave iz vaše stranke... Merry christmas you filthy animals! To je rekel gospod Štrosmajer, da želi vesele božične praznike, umazane svinje. Lepo vas prosim. " Besedilo vložene interpelacije sicer po oceni Simonitija kaže na raven politične komunikacije, zmedenosti in nasilja nad slovenskim jezikom, vsebinsko šibkost, preplet neresnic in skromnega miselnega napora predlagateljev. "Kultura ni otok sam od sebe, ampak je odvisna od nekega sozvočja. Tu ste omenjali tudi mojega predsednika, ker imate probleme z njim, ker ste nekako obsedeni s tem. Gospod predsednik in celotna vlada so kulturi zelo naklonjeni," je ocenil Simoniti. Simoniti je tako vse očitke zavrnil, ob tem pa poudaril, da je aktualna vlada kljub krizi kulturi namenila več denarja od njenih predhodnic. Nestrinjanje z delom ministra so sicer na Trgu republike pokazali tudi številni kulturniki. Simoniti jih je označil za idiote in 'tretjerazrednike'.

icon-expand Interpelacija zoper ministra Vaska Simonitija FOTO: Bobo

Postopkovna nesoglasja prekinila razpravo o interpelaciji Simonitija Sejo je nato po več kot 10 urah zaznamovala prekinitev zaradi postopkovnih nesoglasij. V opoziciji se niso strinjali z načinom vodenja seje podpredsednika DZ Jožeta Tanka, ta pa je ocenil, da ga je Nemec med tem razžalil in ga napotil s seje. Do zapleta je prišlo potem, ko je Tina Heferle (LMŠ) opozorila na odločbo o odvzemu statusa kulturnega delavca raperjuZlatku, ki jo je Simoniti podpisal, upravno sodišče pa po njenih besedah "raztrgalo". Sodba je po mnenju poslanke pokazala, da so na ministrstvu v primeru Zlatka ravnali nezakonito in so mu status vzeli izključno iz političnih razlogov. Simoniti je očitke zavrnil in dejal, da je bil primer Zlatka vrnjen v ponovno odločanje, zadeva pa je v teku. Ko je Heferletova po ministrovem odgovoru zahtevala repliko, je prišlo do prerekanja glede tega, da je ni pravilno izrabila. V bran sta ji stopila Nemec in poslanka Levice Violeta Tomić, Tanko (SDS), ki je vodil sejo, pa je nato sprva Nemcu in Tomićevi dal vsakemu po dva opomina, na koncu pa je Nemca odstranil s seje zaradi razžalitve. Nemec je za medije ob prekinitvi potrdil, da je Tanka vprašal, "če je normalen", v smislu njegovega početja. Kot je pojasnil, je namreč prekinil podpredsednico oz. ji vzel besedo, njega pa "nagnal ven", po besedah Nemca brez opomina. Da je ob takšni razpravi marsikakšna beseda izrečena "v afektu", pa je za medije dejal vodja poslancev SD Matjaž Han. Po njegovi oceni Tanko ni ravnal v skladu s poslovnikom. Razprava je resda "huda", toda nekih pravil se je pri vodenju seje treba državi, je dejal. Kdor je naredil napako, se bo moral opravičiti, če želimo obdržati neke meje dostojanstva, je še povedal Han. Podpredsednik DZ Tanko je sicer pred prekinitvijo zatrdil, da sejo vodi korektno in v skladu s poslovnikom. Balažic: Razpravo zaznamovali čustveni odzivi in provociranja Dogajanje v DZ sta v oddaji 24UR ZVEČER komentirala politična analitika Marko Balažicin Alem Maksuti. Kot je dejal prvi, je bila sredina razprava verjetno najbolj dinamična doslej. Debata je bila po njegovi oceni nekulturna, kar pa je nekoliko absurdno, saj govorimo o ministru za kulturo. Po oceni Balažica so razpravo zaznamovali provociranje in veliko čustvenih odzivov. Maksuti je opozoril, da v parlamentu sicer sedi 90 poslancev in se vsi ne obnašajo neprimerno. Ocenil je, da je Simoniti veliko časa posvetil temam, ki niso bile stvar interpelacije, in teorijam zarote.