Šimonka: Širitev EU dobra za slovensko gospodarstvo

Kos se je na IEDC - Poslovni šoli Bled, kjer danes poteka forum Future 500, srečala s predstavniki slovenskega gospodarstva. Na srečanju so med drugim razpravljali o širitvi EU in priložnostih za slovensko gospodarstvo, ki jih ta prinaša.
"Na splošno širitev Evropske unije lahko koristi in služi slovenskim podjetjem, da krepijo izvoz, da sodelujejo v večjih investicijskih projektih, v projektih infrastrukturnega značaja, še posebej v tistih državah in na območjih, ki se danes soočajo z nekimi krizami, tako kot je na primer vojna v Ukrajini," je po srečanju z Marto Kos na Bledu v izjavi za medije dejal Tibor Šimonka.
Kot je ocenil, so imeli s komisarko zelo odkrit in konstruktiven dialog.
Predstavniki slovenskega gospodarstva so bili po besedah predsednika GZS na sestanku tudi rahlo kritični do nekaterih procesov znotraj EU, ki se po njihovi oceni ne odvijajo, kot bi si želeli.
"Preveč je te regulative, ki nas duši, pa tudi implementacija nekaterih politik EU se nam zdi prepočasna ali pa da je v konfliktu s kakšnimi drugimi politikami znotraj EU," je dejal Šimonka.
Gospodarstveniki so izrazili tudi zaskrbljenost glede nekaterih velikih kršitev svetovnih trgovinskih sporazumov, kar po besedah Šimonke povzroča toliko več težav.
Kot je še dejal, bodo slovenski gospodarstveniki v okviru svojih možnosti podpirali aktivnosti EU in komisarke glede širitve, kar Kos zelo veseli. "Ne znam si predstavljati, da bi EU in proces širitve lahko funkcionirali, če se ne pogovarjamo z gospodarstveniki," je dejala po srečanju.
Evropska komisija bo morala v prihodnosti še bolj upoštevati področje varnosti. Po besedah komisarke ne gre več samo za varnost v vojaškem smislu, ampak tudi za to, da bodo imeli prebivalci zagotovljeno hrano in vodo.
Drugo področje pa je poenostavitev postopkov in politik, med drugim širitve, na katero je opozarjal že Šimonka. Kos je ob tem poudarila, da moramo biti tudi znotraj EU pripravljeni na vstop novih članic.
"Pripravljeni pa moramo biti tudi na to, kar se v tem, danes včasih norem svetu in v spremenjeni geostrateški poziciji EU v svetu tudi dogaja," je še dejala Kosova.
Kosova je predstavnikom gospodarstva zahvalila za izmenjavo mnenj, obenem pa je čestitala slovenskim gospodarstvenikom, saj da se včasih še pred politiko odzovejo na dogajanje v svetu. Komisarka se sicer danes na Bledu udeležuje tudi Blejskega strateškega foruma.
