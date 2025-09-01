Šimonka: Širitev EU dobra za slovensko gospodarstvo

Širitev Evropske unije, predvsem na Zahodni Balkan, je v interesu slovenskega gospodarstva in lahko služi slovenskim podjetjem, je po srečanju z evropsko komisarsko za širitev Marto Kos dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka. Kos je poudarila, da brez dialoga z gospodarstvom ne EU ne proces širitve ne bi funkcionirala.

Kos se je na IEDC - Poslovni šoli Bled, kjer danes poteka forum Future 500, srečala s predstavniki slovenskega gospodarstva. Na srečanju so med drugim razpravljali o širitvi EU in priložnostih za slovensko gospodarstvo, ki jih ta prinaša. "Na splošno širitev Evropske unije lahko koristi in služi slovenskim podjetjem, da krepijo izvoz, da sodelujejo v večjih investicijskih projektih, v projektih infrastrukturnega značaja, še posebej v tistih državah in na območjih, ki se danes soočajo z nekimi krizami, tako kot je na primer vojna v Ukrajini," je po srečanju z Marto Kos na Bledu v izjavi za medije dejal Tibor Šimonka. Kot je ocenil, so imeli s komisarko zelo odkrit in konstruktiven dialog.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos FOTO: AP icon-expand

Predstavniki slovenskega gospodarstva so bili po besedah predsednika GZS na sestanku tudi rahlo kritični do nekaterih procesov znotraj EU, ki se po njihovi oceni ne odvijajo, kot bi si želeli. "Preveč je te regulative, ki nas duši, pa tudi implementacija nekaterih politik EU se nam zdi prepočasna ali pa da je v konfliktu s kakšnimi drugimi politikami znotraj EU," je dejal Šimonka. Gospodarstveniki so izrazili tudi zaskrbljenost glede nekaterih velikih kršitev svetovnih trgovinskih sporazumov, kar po besedah Šimonke povzroča toliko več težav.

Predsednik GZS Tibor Šimonka FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand