Gospodarstvo

Šimonka: Širitev EU dobra za slovensko gospodarstvo

Bled, 01. 09. 2025 12.34 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA , D. S.
Širitev Evropske unije, predvsem na Zahodni Balkan, je v interesu slovenskega gospodarstva in lahko služi slovenskim podjetjem, je po srečanju z evropsko komisarsko za širitev Marto Kos dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka. Kos je poudarila, da brez dialoga z gospodarstvom ne EU ne proces širitve ne bi funkcionirala.

Kos se je na IEDC - Poslovni šoli Bled, kjer danes poteka forum Future 500, srečala s predstavniki slovenskega gospodarstva. Na srečanju so med drugim razpravljali o širitvi EU in priložnostih za slovensko gospodarstvo, ki jih ta prinaša.

"Na splošno širitev Evropske unije lahko koristi in služi slovenskim podjetjem, da krepijo izvoz, da sodelujejo v večjih investicijskih projektih, v projektih infrastrukturnega značaja, še posebej v tistih državah in na območjih, ki se danes soočajo z nekimi krizami, tako kot je na primer vojna v Ukrajini," je po srečanju z Marto Kos na Bledu v izjavi za medije dejal Tibor Šimonka.

Kot je ocenil, so imeli s komisarko zelo odkrit in konstruktiven dialog.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos
Evropska komisarka za širitev Marta Kos FOTO: AP

Predstavniki slovenskega gospodarstva so bili po besedah predsednika GZS na sestanku tudi rahlo kritični do nekaterih procesov znotraj EU, ki se po njihovi oceni ne odvijajo, kot bi si želeli.

"Preveč je te regulative, ki nas duši, pa tudi implementacija nekaterih politik EU se nam zdi prepočasna ali pa da je v konfliktu s kakšnimi drugimi politikami znotraj EU," je dejal Šimonka.

Gospodarstveniki so izrazili tudi zaskrbljenost glede nekaterih velikih kršitev svetovnih trgovinskih sporazumov, kar po besedah Šimonke povzroča toliko več težav.

Predsednik GZS Tibor Šimonka
Predsednik GZS Tibor Šimonka FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je še dejal, bodo slovenski gospodarstveniki v okviru svojih možnosti podpirali aktivnosti EU in komisarke glede širitve, kar Kos zelo veseli. "Ne znam si predstavljati, da bi EU in proces širitve lahko funkcionirali, če se ne pogovarjamo z gospodarstveniki," je dejala po srečanju.

Evropska komisija bo morala v prihodnosti še bolj upoštevati področje varnosti. Po besedah komisarke ne gre več samo za varnost v vojaškem smislu, ampak tudi za to, da bodo imeli prebivalci zagotovljeno hrano in vodo.

Drugo področje pa je poenostavitev postopkov in politik, med drugim širitve, na katero je opozarjal že Šimonka. Kos je ob tem poudarila, da moramo biti tudi znotraj EU pripravljeni na vstop novih članic.

"Pripravljeni pa moramo biti tudi na to, kar se v tem, danes včasih norem svetu in v spremenjeni geostrateški poziciji EU v svetu tudi dogaja," je še dejala Kosova.

Kosova je predstavnikom gospodarstva zahvalila za izmenjavo mnenj, obenem pa je čestitala slovenskim gospodarstvenikom, saj da se včasih še pred politiko odzovejo na dogajanje v svetu. Komisarka se sicer danes na Bledu udeležuje tudi Blejskega strateškega foruma.

bsf bled strateški forum šimonka kos širitev eu
sinister
10. 09. 2025 19.35
Da bodo še več podjetij prestavili v tujino?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 12.58
+1
Najinnekdo razloži, kako je dobro za tvoje gospodarstvo, če vlagaš v nerazvite vukehebine, medtem, ko bi lahko tudi doma še kaj postoril...
ODGOVORI
1 0
roten
02. 09. 2025 19.48
toliko ti verjamem kot erjavcu
ODGOVORI
0 0
CenterDesno
02. 09. 2025 14.14
+1
Mene resnično zanima, kaj delajo v službenem času tej eu komisarji, ker plače imajo kot lastniki firm z 100 zaposlenimi....delajo pa pomoje lih ene 4ure na teden...
ODGOVORI
1 0
CenterDesno
02. 09. 2025 14.16
ChatGPT pravi da ima tale gospa osnovo cca 22000€ bruto...
ODGOVORI
0 0
Kobansko
01. 09. 2025 16.12
+1
Pa je spet kapnilo 100.000,00€ nagradice za njegov tvoren doprinos k svtovnemu gospodarstvu.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
01. 09. 2025 14.31
+4
Koliko je prejel iz parlamenta EU, da takšne kvaše?
ODGOVORI
4 0
iskriv
01. 09. 2025 13.40
+8
Šimonka , že dolgo ne bi smel biti predsednik gospodarske zbornice ampak član zaporniške skupnosti !
ODGOVORI
8 0
Pikaponca
01. 09. 2025 13.30
+5
Norce si delajo vsak dan iz Slovencev širitev saj so že zdej vsa podjetja v Bosni, Srbiji, Hrvaškem..saj vse beži iz Slovenije, kje ti norci živijo prašam za soseda ??
ODGOVORI
6 1
frenk707
01. 09. 2025 14.45
-2
V noriškem kraljestvu.
ODGOVORI
0 2
