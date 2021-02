Simonovič Erjavčevo napoved pogovorov označil za nedemokratične metode

Poslanec stranke DeSUS Branko Simonovič, ki predseduje občinskemu odboru DeSUS v Izoli, je v današnji izjavi poudaril, da mu je pomembno mnenje članov odbora, zato se želi pogovoriti z njimi.

Prvak stranke Karl Erjavec je namreč po četrtkovi seji vodstva stranke napovedal, da se bo po tistem, ko je že govoril z vodjem poslanske skupine Francem Juršo in poslancem Jurijem Lepom, posebej pogovoril še s poslancema Simonovičem in Ivanom Hršakom.

Simonovič se zavzema za to, da bi se pogovorili skupaj, kar bo predlagal tudi Hršaku. To, da bi Erjavec govoril z vsakim posebej, se mu zdijo nedemokratične metode sodelovanja. "Imam občutek, da mu ni mar za program stranke, ampak za to, da ima okoli sebe ljudi, ki so mu lojalni. A je vsak član pomemben," je bil do Erjavca oster Simonovič.