Simpatična Sanja Doležal je za svojo barvo las izbrala slovensko podjetje

K sodelovanju so povabili Sanjo Doležal, prepoznavni glas skupine Novi fosili, ki je s svojo energijo in značilno blond podobo zaznamovala generacije. Povabilu se je z veseljem odzvala, njena brezčasna eleganca pa je postala navdih za razvoj novega odtenka.
V ospredju kolekcije je tako odtenek 04/10 zelo svetlo bež blond, ki je namenjen ženskam s popolnoma osivelimi lasmi. Odlikuje ga 100-odstotno prekrivanje sivine ob ohranjanju izjemne svetlosti, značilne za zelo svetle blond tone. Prav ta odtenek nosi tudi simbolni podpis sodelovanja, navdihnjen z ikonično blond barvo Sanje Doležal, ki že desetletja ostaja prepoznavna.
Novo blond zgodbo dopolnjujeta še dva sodobna odtenka. Odtenek 01/09 zelo svetlo hladno blond prinaša izrazito svetel rezultat v hladni barvni smeri ter učinkovito prekriva sive lase. Odtenek 08/10 zelo svetlo ledeno blond pa ustvarja matiran, hladen učinek z nežnim posvetlitvenim rezultatom in je primeren predvsem za lase brez sivine ali z manjšim deležem sivih las.
Z novo kolekcijo Subrina Charm potrjuje svojo zavezanost sodobnim trendom in raznolikim potrebam uporabnic, ki želijo združiti obstojnost, prilagojeno prekrivanje sivih las ter brezčasen, eleganten blond videz.
