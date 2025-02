Simulacija trka: avto dvignili 50 metrov visoko in ga spustili na tla

Če se kdaj vprašate, kakšne sile delujejo ob prometni nesreči s silovitim trkom, ter kakšen je avto po trku pri 100 km/h, ponujamo odgovor. Simulacijo takšnega trka so namreč danes pripravili v Novi Gorici. To so storili tako, da so avtomobil dvignili več kot 50 metrov visoko in ga spustili na tla.