Sin funkcionarja HDZ, ki je z ekscesi šel predaleč

Ivan Đakić se že nekaj tednov redno pojavlja v hrvaških medijih, ravno zaradi svojih nacionalističnih izpadov, predvsem objave na Facebooku, kjer je za pravoslavni božič objavil "čestitko" za Srbe. Ne gre pa pozabiti tetovaže, ki naj bi ponazarjala nacističnega zombija in jo je po objavi v medijih začel skrivati, in trmoglavljenja, ko se je zaklenil v avtomobil, medtem ko je policija izvajala postopek.

Ivan Đakić je star 22 let in je pod očetovo zaščito počel sporne zadeve že nekaj časa. Pred meseci je grozil novinarju Ivanu Žadi , da ga bo ubil, ker je pisal o njegovem očetu. Njegov oče Josip Đakić je sicer poslanec vladajoče HDZ in predsednik organizacije vojnih invalidov iz časa vojne za Hrvaško. V Virovitici Ivana Đakića poznajo kot divjaka s hitrimi avtomobili in tudi Index je potrdil, da policija redko napiše kazen mlademu sinu funkcionarja HDZ. Ivan Đakić ima rad drage stvari, hitre avtomobile in je pri 22 letih tudi lastnik hotela Divino Pitomača pri Virovitici. Hotel je bil odprt leta 2017, ima 20 modernih sob in sedem zaposlenih. Hotel bo po besedah Đakića mlajšega imel tudi bazen in teniška igrišča.

A hotel ni zgradil Ivan Đakić, ampak že leta 2007 Stjepan Široki, ki je hotel zaradi davčnih obveznosti moral prodati. Hotel je kupil/najel Josip Đakić, katerega Stjepan Široki krivi, da mu je vse "nastavil", ker se ni želel ukloniti lokalnemu odboru HDZ. Proti Širokemu so se pripravile tri obtožnice, a so vse padle, in kot je rekel za Index, so "bile vse obtožnice zavržene in se je končalo. A kaj mi to pomaga. Moje podjetje je šlo v stečaj, zemljišče je dobila banka in potem so zgradbo prodali." Josip Đakić je trdil, da je zgradbo želel kupiti že leta 1999, a ga je prehitel Široki. Podjetje Đakić Thim d.o.o, ki upravlja s hotelom, leta 2017 napiše na sina Ivana Đakića.

Sin ni edini v družini Đakić, ki ima v lasti nepremičnine, saj kot piše Jutarnji list, oče Josip Đakić že leta prepisuje nepremičnine na različne člane svoje družine. Družina ima tudi v lasti apartmaje na otoku Šolta, ki jih je Ivan Đakić "ponujal" tudi na Facebook profilu, številne avtomobile in tudi čoln. No, ravno na svojem Facebook profilu je v zadnjem mesecu objavil dve zelo sporni zadevi, prej omenjeno "čestitko" in tudi svojo novo tetovažo nacističnega zombija.