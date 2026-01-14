Po poti pogrešanega 51-letnika: nenavadna sled od Celja do Dolenjske

"Vse, kar do zdaj vemo, je, da je v soboto ob 20.30 parkiral avto v Celju pri Tušu Cash&Carry – to je informacija s kamer, preverjena pri Policiji. Z druge kamere je razvidno, da je šel peš proti centru mesta, naprej se je pa – ne vemo, s čim – pripeljal v Ljubljano," je za 24ur.com povedal David Grošelj, sin 51-letnega Igorja Grošlja, ki ga Policija išče od ponedeljka.

Dnevnik njegovih klicev kaže, da je v Ljubljani na železniški postaji poklical taksi. "Ta ga je peljal na Tržaško v nek nočni klub, čez kako uro do dve je pa spet poklical taksi – bil naj bi isti – nazaj do železniške postaje." Od tam naprej se je sled za njim izgubila. "Potem smo samo še zaznali signal njegovega telefona v Velikem Gabru na Dolenjskem. Naprej je pa tišina."

Še nikoli prej ni tako izginil

Pot, ki jo je tiste noči naredil njegov oče, je zelo nenavadna, pravi David. "Sploh, da bi šel najprej v Celje, potem pa proti Ljubljani in še na Dolenjsko. Zgleda, da je šel tja, kamor ga je pot nesla, kar je bilo ponoči pač na voljo. Ne vemo niti, če je šel z vlakom." Da bi na Dolenjskem koga poznal, mu ni znano. Takšni nočni pohodi njegovemu očetu niso podobni, niti ni imel navade popivati. Nima nobene bolezni, ne potrebuje zdravil. "Bil je živčen zaradi službe, pa doma kak prepir – morda se mu je nabralo preveč vsega in je vse to zadrževal v sebi," razmišlja naš sogovornik. Prav danes je sicer dobil neuradno informacijo, da naj bi njegovega očeta opazili 15 kilometrov izven Novega mesta, v okolici Trebnja. "Danes akcija iskanja Mirna Peč, Mokronog, Trebelno in cela okolica Trebnja. Kdorkoli ima čas, se lahko zapelje v to okolico, se slišimo in preiščemo celotno območje," poziva.

Strah pred najhujšim

Policija zadeve preverja, a postopki trajajo dolgo, je razočaran David. "Samo, da preverijo eno kamero, traja več kot pol dneva. To je zelo žalostno." Po treh dneh očetovega izginotja se družina boji najhujšega. David na svojem Facebookovem profilu redno objavlja informacije in javnost prosi za pomoč, ponuja celo denarno nagrado. Za zdaj brez uspeha.

Pomagajte, če lahko