Slovenija

Po poti pogrešanega 51-letnika: nenavadna sled od Celja do Dolenjske

Trbovlje, 14. 01. 2026 10.56 pred 55 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Urša Zupan
Pogrešani Igor Grošelj

Svojci od nedelje pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj. Kot je za 24ur.com povedal njegov sin David, so njegov avto našli v Celju, njega pa še vedno ni domov. Posnetki kamer kažejo, da je bil ponoči v Ljubljani, signal njegovega telefona pa so nazadnje zaznali v naselju Veliki Gaber na Dolenjskem. Nenavadna pot, ki mu ni niti malo podobna, pravi sin. Prav danes preverja neuradno informacijo, da so ga videli v okolici Trebnja, in organizira iskalno akcijo.

"Vse, kar do zdaj vemo, je, da je v soboto ob 20.30 parkiral avto v Celju pri Tušu Cash&Carry – to je informacija s kamer, preverjena pri Policiji. Z druge kamere je razvidno, da je šel peš proti centru mesta, naprej se je pa – ne vemo, s čim – pripeljal v Ljubljano," je za 24ur.com povedal David Grošelj, sin 51-letnega Igorja Grošlja, ki ga Policija išče od ponedeljka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dnevnik njegovih klicev kaže, da je v Ljubljani na železniški postaji poklical taksi. "Ta ga je peljal na Tržaško v nek nočni klub, čez kako uro do dve je pa spet poklical taksi – bil naj bi isti – nazaj do železniške postaje."

Od tam naprej se je sled za njim izgubila. "Potem smo samo še zaznali signal njegovega telefona v Velikem Gabru na Dolenjskem. Naprej je pa tišina."

Še nikoli prej ni tako izginil

Pot, ki jo je tiste noči naredil njegov oče, je zelo nenavadna, pravi David. "Sploh, da bi šel najprej v Celje, potem pa proti Ljubljani in še na Dolenjsko. Zgleda, da je šel tja, kamor ga je pot nesla, kar je bilo ponoči pač na voljo. Ne vemo niti, če je šel z vlakom." Da bi na Dolenjskem koga poznal, mu ni znano.

Takšni nočni pohodi njegovemu očetu niso podobni, niti ni imel navade popivati. Nima nobene bolezni, ne potrebuje zdravil. "Bil je živčen zaradi službe, pa doma kak prepir – morda se mu je nabralo preveč vsega in je vse to zadrževal v sebi," razmišlja naš sogovornik.

Prav danes je sicer dobil neuradno informacijo, da naj bi njegovega očeta opazili 15 kilometrov izven Novega mesta, v okolici Trebnja. "Danes akcija iskanja Mirna Peč, Mokronog, Trebelno in cela okolica Trebnja. Kdorkoli ima čas, se lahko zapelje v to okolico, se slišimo in preiščemo celotno območje," poziva.

Strah pred najhujšim

Policija zadeve preverja, a postopki trajajo dolgo, je razočaran David. "Samo, da preverijo eno kamero, traja več kot pol dneva. To je zelo žalostno."

Po treh dneh očetovega izginotja se družina boji najhujšega. David na svojem Facebookovem profilu redno objavlja informacije in javnost prosi za pomoč, ponuja celo denarno nagrado. Za zdaj brez uspeha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomagajte, če lahko

Po opisu Policije je Igor Grošelj visok okoli 180 cm, srednje postave, rjavih kratkih las, oblečen v svetle hlače iz džinsa in črno bundo, obut v rjave gležnjarje. 

Policisti Policijske postaje Trbovlje prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Trbovlje na (03) 565 31 50 ali pa pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

igor grošelj iskanje sin david pogrešana oseba izginotje

KPK: Kršitev je kršitev, tudi če gre za en SMS

