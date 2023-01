Sin, ki naj bi v stanovanju osem let skrival mrtvo mamo, krivde ne priznava

"Ne priznam." To sta bili besedi, s katerimi je 70-leni Anton Kovačič zavrnil očitke tožilstva, da je na Majaronovi ulici v Ljubljani od maja 2012 kar osem let skrival truplo svoje mame. Ves ta čas je dvigoval njeno pokojnino.

A tožilstvo oporeka, da Policija v postopku ni storila nič narobe: "Policija je postopala po zakonu o nalogah in pooblastilih Policije, kar je bilo tedaj ustrezno." Odločitev o morebitni izločitvi dokazov bo zdaj sodišče strankam vročilo po pošti.

In čeprav bi lahko za skrunitev trupla dobil do dve leti zaporne kazni, za goljufijo pa kar do osem let, mu je tožilstvo v zameno za priznanje krivde ponudilo milejšo kazen. "Predlagala sem enotno kazen dveh let zapora, če krivdo prizna," je dejala tožilka Alenka Razpet. A ker Kovačič ponudbe tožilstva ni sprejel, prav tako pa ni priznal krivde, se bo moralo zdaj odviti sojenje.