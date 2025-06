Sin očetu prek inštituta: V Gazi poteka genocid

Na izjavo nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, da dogajanja v Gazi ne bi ocenil za genocid, se je odzval inštitut Gajst, ki ga vodi Luka Pečar Pahor. V raziskovalnem inštitutu za diplomatsko izobraževanje so zapisali, da v Gazi poteka genocid in nekdanjega predsednika pozvali k "popravljanju" ocene.

Na odmevno tezo nekdanjega predsednika in premierja Boruta Pahorja, ki dogajanja v Gazi za razliko od aktualne predsednice ni označil za genocid, se je odzval tudi inštitut Gajst, ki ga vodi njegov sin, Luka Pečar Pahor. "Ima pravico podati tako politično oceno, a njegova argumentacija bi na izpitu iz mednarodnega prava prejela nezadostno. Zakaj? Ker ni celostna in relativizira," so se odzvali z inštituta.

"V Gazi poteka genocid. Na Zahodnem bregu se vrši apartheid, že dolgo. Na celotnem okupiranem palestinskem ozemlju se vršijo vojna hudodelstva, že dolgo. Politika izraelske vlade do palestinskega naroda je politika hudodelstev zoper človečnost, že dolgo. Hamas krši mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic. Sedmi oktober je vojni zločin. Pozivi k izbrisu Izraela so pozivi h genocidu. Antisemitizem je nedopusten," so še zapisali.

Izpostavili so, da v Gazi zaradi okupacije Izraela in dejanj vojske pod efektivnim nadzorom izraelske vlade prihaja do okoliščin, ki nakazujejo na elemente genocida, ter nekdanjega predsednika pozvali k "popravljanju" ocene. Ob prvi obletnici priznanja Palestine se je na dogajanje na Bližnjem vzhodu odzval tudi premier Robert Golob, ki je dejanje označil za enega najpomembnejših in najbolj plemenitih zunanjepolitičnih odločitev v slovenski zgodovini: "Palestina na eni in Izrael na drugi, rešitev dveh držav, to je edina rešitev za mir in sobivanje na Bližnjem vzhodu in obstoj palestinske države je eden od ključnih predpogojev za mir," je zapisal. Ocenil je, da vlada Benjamina Netanjahuja deluje v nasprotju z vsemi načeli moderne mednarodne skupnosti, in pozval države, ki še tega niso storile, da nemudoma priznajo Palestino.

