Sin služil s preprodajo drog, starša pa s tem denarjem kupovala nepremičnine

Ta zaradi preprodajanja prepovedane konoplje in heroina na Dobu prestaja zaporno kazen treh let in devetih mesecev, ker je po ugotovitvah kazenskega sodišča med majem 2015 in sredino januarja 2016 v več primerih prodal drogo v skupni vrednosti nekaj manj kot 85.000 evrov.

Po navedbah časnikov Delo in Slovenske novice gre za primer Dragana Kovjenića in Radmile Radovanović iz Ljubljane, ki sta lastnika več nepremičnin v Ljubljani. Kot je za okrožnim sodišče zdaj sklenilo še višje sodišče, izvira denar, s katerim sta kupovala nepremičnine, iz prepovedane trgovine z mamili, s katero se je po ugotovitvah kazenskega sodišča ukvarjal njun sin Uroš Kovjenić .

Specializirano državno tožilstvo je zato zoper njega in povezani osebi, njegovega očeta in mater, odredilo finančno preiskavo. Ta je potrdila nesorazmernost med dohodki in premoženjem v višini 266.000 evrov, nato pa je tožilstvo vložilo tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in staršema zaplenilo tri stanovanja, ki sta jih kupila v obdobju, ki ga je zajela finančna preiskava.

Potem ko je ustavno sodišče julija 2018 odločilo, da se lahko zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora uporablja le za kazniva dejanja, storjena po uveljavitvi zakona, to je 29. novembra 2011, je moralo specializirano državno tožilstvo umakniti več tožb. Hkrati pa je po izdaji ustavne odločbe vložilo 14 novih tožbenih zahtevkov v skupnem znesku 4,8 milijona evrov.

Od izdaje odločbe ustavnega sodišča do danes je prvostopenjsko sodišče izdalo osem sodb, vse so že pravnomočne, sklenjene so bile tudi štiri sodne poravnave. Skupno je bilo pri tem zaseženega 1,3 milijona evrov premoženja. Trenutno na sodiščih poteka osem pravdnih zadev zoper 12 fizičnih in eno pravno osebo v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov, poroča Delo.