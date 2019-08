Sindikalist Gvido Novak kršil vojaško disciplino

V uredništvo smo prejeli zapisnik obravnave v disciplinskem postopku zoper predsednika Sindikata vojakov Slovenije (SVS) Gvida Novaka , zaradi njegovih izjav v medijih, katerih je kritiziral odločitve ministra in vodstvo SV.

V zapisniku disciplinski organ Slovenske vojske (SV) ugotavlja, da je Novak težje kršil vojaško disciplino, zato mu je izrekel prenehanje delovnega razmerja, v kolikor v enem letu ne stori nove kršitve vojaške discipline. "Odločitev je, da mi pogojno preneha delovno razmerje za 12 mesecev," je potrdil Novak.

Novak se od vsega začetka ni strinjal z zaprtim postopkom, zato je na začetku obravnave zahteval, da se obravnava odpre za javnost. Ker mu ni ugodil, je obravnavo zapustil.

"Pozval sem disciplinski organ, ki se je skliceval na Pravila službe v SV, ki so mimo Zakona o pravdnem postopku, da me obvestijo, kdaj in kje bo razglasitev, ker je zanimanje veliko. Dobil sem odgovor, da ker sem zapustil obravnavo, je odločil v moji odsotnosti."

'Zaradi izjav, ki so mi jih šteli kot olajševalne okoliščine, sem se znašel v postopku'

Novaku so kot olajševalne okoliščine šteli, da je priznal, da je izjave v medijih podal sam ter da v zadnjih dveh letih ni bil obravnavan v disciplinskem postopku. "Kot olajševalno okoliščino so mi šteli tudi, citiram: dobronamerno delovanje pripadnika, s katerim je želel zaščititi enega od pripadnikov SV ob njegovi razporeditvi ter zagovarjanje SV po izjavah ministra za obrambo," dodaja Novak.