Sindikalisti bodo vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu

Sindikalisti so imeli 40.000 podpisov, potrebnih za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, v rokah že 12 dni pred rokom, ki se je iztekel v ponedeljek. Skupaj so jih med 1. septembrom in 5. oktobrom po podatkih ministrstva za notranje zadeve in javno upravo zbrali 42.694.

Zahteva za razpis referenduma mora sicer poleg potrdila o potrebni podpori volivcev vsebovati še referendumsko vprašanje in podatke o predlagatelju referenduma. Če bo popolna, bo imel DZ skladno z referendumsko zakonodajo sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum.

Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. V javnosti se v zvezi z izvedbo referendumskega glasovanja omenja prva polovica decembra.

Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Zakon vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke.

Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.