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Slovenija

Vse več pozivov k oddaji podpisov za referendum o paralamentarni preiskavi

Ljubljana, 15. 06. 2026 14.18 pred 10 dnevi 5 min branja 12

Avtor:
STA L.M.
Simbolična akcija protestne kolesarske skupščine

Sindikalne centrale podpirajo pobudo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in pozivajo k oddaji podpisov. Menijo, da predlagane spremembe posegajo v ravnotežje med pristojnostmi državnih institucij in pravicami posameznika, ko odpravljajo pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Protestna kolesarska skupščina je pred upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedla simbolično protestno akcijo v podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novinarji brez meja (RSF) so v izjavi na spletni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost so v skupni izjavi zapisali, da so pravice do učinkovitega pravnega varstva, do sodelovanja pri odločanju ter do izjave pomembni civilizacijski dosežki, ki varujejo posameznika pred samovoljo države in krepijo zaupanje v njene institucije.

"Vedno, ko se nad posameznikom izvršuje moč države, mora ta imeti možnost, da o zakonitosti takega ravnanja pravočasno in učinkovito odloči neodvisno sodišče. Opozarjamo, da predlagana ureditev neposredno ogroža tudi novinarsko avtonomijo in varstvo virov, s čimer se ustvarja nesprejemljiv pritisk na preiskovalno novinarstvo in odvrača vire od sodelovanja z mediji, posledično pa omejuje vpogled javnosti v delovanje države," so zapisali.

Vse, ki jim ni vseeno za ohranitev pravne države, spoštovanje demokratičnih postopkov in pravice ljudi do soodločanja, pozivajo, da podprejo prizadevanja za izvedbo referenduma ter s svojim podpisom zakonodajalcu jasno sporočijo, da se v Sloveniji pomembni zakoni, ki posegajo v ustavne pravice, pravno varnost in delovanje demokratičnih institucij, ne smejo spreminjati brez tehtne javne razprave, strokovne presoje in možnosti aktivne udeležbe ljudi.

Izpostavili so, da vprašanja socialne države, pravne varnosti in socialnega dialoga zaslužijo široko strokovno in javno razpravo, saj posegajo v temelje delovanja demokratične in pravne države. Kakršnokoli hitenje pri sprejemanju zakonodaje, brez upoštevanja strokovnjakov in interesov javnosti, pa ima lahko težko popravljive posledice.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
FOTO: Bobo

Sindikati izhajajo iz prepričanja, da mora biti vsakršno izvrševanje moči, bodisi ekonomske bodisi politične, omejeno z ustreznimi varovalkami, ki varujejo dostojanstvo, človekove pravice in položaj posameznika.

Slovenija je po ustavi demokratična, socialna in pravna država, kjer morajo biti prebivalci in vsi deležniki vključeni v sprejemanje najpomembnejših odločitev, predvsem tistih, ki vplivajo na temeljne pravice posameznika. Zato morajo biti postopki neposredne demokracije dostopni in spoštovani, zlasti kadar gre za vprašanja, ki posegajo v razmerje med oblastjo, pravicami posameznika in delovanjem demokratičnih institucij, so zapisali.

V sindikalnih centralah opozarjajo, da demokracija pomeni tudi spoštovanje pravic posameznika, učinkovitih pravnih varovalk ter vključevanje ljudi v odločanje o vprašanjih, ki zadevajo skupno prihodnost.

Novela zakona, ki jo je DZ sprejel konec maja, med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem; posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko po noveli zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ. DZ pa tudi ne bi mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo.

Protestna kolesarska skupščina s simbolično protestno akcijo v podporo referendumu

Protestna kolesarska skupščina je danes pred upravno enoto na Linhartovi v Ljubljani izvedla simbolično protestno akcijo v podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na problematiko so opozorili s skečem, v katerem premier Janez Janša na seji preiskovalne komisije DZ sodi mlademu Janezu Janši - preiskovalnemu novinarju Mladine.

Kot so izpostavili v sporočilu za javnost, so tako na nazoren in slikovit način prikazali namene zakonodajalcev in opozorili na totalitarnost novo sprejete novele zakona o parlamentarni preiskavi.

"Ta bo postavila poslanke in poslance nad ustavno sodišče, omogočala prekoračitve pooblastil, nepooblaščene zlorabe osebnih podatkov vseh prebivalk in prebivalcev, sistematično ustrahovanje kritičnih glasov in izvajanje novodobnih čarovniških procesov," je skupščina opozorila v sporočilu.

Po mnenju protestne kolesarske skupščine novi zakon postavlja "poslanske" komisije v vlogo inkvizicije, katerih žrtve ne bodo imele med samim procesom nikakršne pravne zaščite. Že zdaj pa je iz izjav predlagateljev povsem jasno, da je bil zakon sprejet po hitrem postopku ravno zato, da bodo lahko s parlamentarnimi preiskovalnimi komisijami usmerjeno napadali in uprizarjali "javne linče" vseh "motečih" oseb in organizacij; političnih nasprotnikov, sindikalistov, akademikov, aktivistov, nevladnikov in novinarjev, so dodali.

Ob tem so pozvali k množični oddaji podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

Novinarji brez meja podpirajo pobudo

Novinarji brez meja (RSF) so v izjavi na spletni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslance DZ pozvali, naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov.

"Predlog zakona politikom omogoča dostop do klicev novinarjev, sporočil in virov, preden o dostopu odloči sodišče. Ko je vir razkrit, ni poti nazaj. Podpiramo državljansko pobudo o referendumu in pozivamo slovenske poslance, naj zadržijo zakon, ki ogroža zaupnost novinarskih virov," je v objavi poudaril direktor praške izpostave RSF Pavol Szalai.

Dodali so, da Evropsko sodišče za človekove pravice venomer poudarja, da morajo biti zakonski predlogi, ki predvidevajo razkrivanje novinarskih virov, pred sprejetjem predmet neodvisnega pravnega pregleda. Brez pregleda je zakon namreč v nasprotju z 10. členom evropske konvencije o človekovih pravicah, ravno tako pa "vsem žvižgačem in virom pošilja grozeče opozorilo".

Zbiranje 40.000 podpisov se je začelo v sredo in bo potekalo do 14. julija. Pobudo za referendum je sprožila skupina državljanov s prvopodpisanimi nekdanjimi člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Podpise so tako prispevali Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak.

referendum parlamentarna preiskava sindikati človekove pravice novinarski viri
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KOMENTARJI12

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GJ19
16. 06. 2026 20.29
Ko priviligiranci mlatijo prazno slamo
Odgovori
+1
1 0
?rnogled
16. 06. 2026 14.53
Podpisniki sami zakleti levičarji z enormnimi penzijami. Enaki ali celo isti so 70+ let tlačili narod, zdaj so kao pravičniki. Ojenulu in podobnih pa ni vredno izgubljati besed.
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+1
1 0
lepdanvsakdan
16. 06. 2026 09.33
vsi se bodo zbudili iz 4 letnega spanja in plesanja
Odgovori
+1
1 0
Davidoff297
16. 06. 2026 09.22
Kar naenkrat so se prebudili iz 4-letnega spanja. Kje so bili pa sedaj od leta 2022-24 vsi "kvazi" pravičniki?
Odgovori
+2
2 0
Davidoff297
16. 06. 2026 09.23
2022-2026, se zatipkal...
Odgovori
0 0
bobiv
16. 06. 2026 08.05
Taki zakoni se sprejemajo, ko državo vodijo kriminalci!
Odgovori
-1
2 3
Kr0ujem
15. 06. 2026 20.59
Slaba vest 🤣🤣🤣🤣🤣.borijo se za to sam tapravi 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
2 2
Uporabnik1544072
15. 06. 2026 20.37
jaša janul se boji zapora ker imajo dokaze fotopupa afere
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+4
5 1
natas999
15. 06. 2026 16.04
delat se spravte ,znate samo še podpise zbirat,reveži nesposobni
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+6
13 7
ap100
15. 06. 2026 14.40
treba je zaščiti pretekla 4 leta rabote ter ustvariti varno podlago za nova 4 leta če bodo kdaj prišla
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+11
15 4
Sumercii
15. 06. 2026 14.35
POBUDNIKI REFERENDUMA NE ZAVAJAJTE JAVNOSTI!! Sprememba o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je dobra, ker preprečuje zlorabo pravnih sredstev za zavlačevanje parlamentarne preiskave. Parlamentarna preiskovalna komisija ima pomembno vlogo pri nadzoru delovanja države in ugotavljanju politične odgovornosti. Če lahko vsak posameznik, ki je predmet preiskave, z ustavnimi pritožbami zaustavlja ali podaljšuje postopke, se namen preiskave pogosto izgubi. Z drugimi besedami, zaradi zavlačevanja zadeva sčasoma primer zastara in nikoli ne dobi epiloga. Zato je smiselno omejiti možnost za zavlačevanje in omogočiti učinkovitejše delo preiskovalne komisije. Nova ureditev ne ukinja nadzora nad zakonitostjo preiskav, saj lahko presojo še vedno zahtevata generalni državni tožilec ali Sodni svet. Zmanjšuje pa možnost, da bi posamezniki z vlaganjem pravnih sredstev zavlačevali postopke in s tem onemogočali učinkovito delo preiskovalnih komisij oziroma skušali doseči, da zadeva zaradi zavlačevanja zastara. Pobudniki referenduma zato zavajajo javnost, ko spremembo predstavljajo kot napad na pravice posameznikov. Ubistvu gre pa predvsem za omejevanje možnosti zavlačevanja postopkov in učinkovitejše ugotavljanje odgovornosti za morebitna kazniva dejanja. Pravna država mora ščititi posameznika, a ne sme postati ščit za tiste, ki se želijo izogniti odgovornosti za svoje delo na javnih funkcijah. Če bi bil jaz predmet preiskave (torej bi bil javni funkcionar), bi seveda želel imeti čim več manevrskega prostora a kot državljan vidim, da se ta pravica danes izkorišča za sistemsko zavlačevanje. Preiskave so postale orodje, kjer tisti, ki so 'pri koritu' s pomočjo dragih odvetnikov in procesnih manevrov zadeve zavlečejo v nedogled. Zato se mi zdi prav, da se ta možnost omeji in preda neodvisnim institucijam. Vprašanje ni le, kaj je prav zame kot posameznika ampak kaj je prav za nas vse, ki to financiramo in gledamo, kako odgovornosti ni nikoli. Tukaj ne govorimo o navadnih državljanih, ki bi jih preiskovalna komisija kar tako nadlegovala na domu. Govorimo o visokih državnih funkcionarjih, ki upravljajo z našimi milijardami. Parlamentarna preiskava funkcionarjev ni napad na človekove pravice, ampak edino orodje, ki ga imamo, da preverimo, ali so se te milijarde porabile zakonito ali pa so se skozi luknje v zakonih 'prelile' v zasebne žepe.Vsi vemo, kaj se je dogajalo pri ljubljanskem županu, ko je sodišče odpisalo 30 milijonov evrov dolga, medtem ko navadnemu državljanu za neplačano položnico za elektriko pridejo rubit na dom. Kje je tukaj pravica? Čas je, da tisti, ki vodijo državo, prevzamejo odgovornost! Namen parlamentarne preiskovalne komisije je nadzor nad delovanjem izvršilne oblasti (vlade, ministrstev) in drugih nosilcev javnih funkcij. Tu se ne izvaja nadzor nad navadnimi državljani. Ampak ta mehanizem trenutno ne deluje, saj so postopki pogosto zlorabljeni za politično zavlačevanje in izogibanje odgovornosti. Za konec naj samo omenim. Javna funkcija pomeni javno odgovornost. Kdor se odloči za politično kariero ali vodenje državnih ustanov, mora sprejeti dejstvo, da je pod drobnogledom. To ni napad na njegovo zasebnost, ampak cena za to, da upravlja z denarjem vseh nas. Vsak politik pa ima pravico do obrambe ampak obstaja velika razlika med legitimno obrambo in zlorabo prava zgolj z namenom, da zadeva zastara. Ko sistem omogoča to drugo, preneha ščititi pravice vseh nas in postane zgolj ščit za korupcijo.
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