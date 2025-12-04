Svetli način
Glavnemu sindikalistu gasilcev opozorilo pred odpovedjo: razume ga kot grožnjo

Ljubljana , 04. 12. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 52 minutami

Avtor
Žana Vertačnik
Zveza svobodnih sindikatov je sindikalnemu predstavniku poklicnih gasilcev Davidu Švarcu izdala opozorilo pred odpovedjo. Švarc to razume kot grožnjo. Na ta način naj bi mu, tako Švarc, skušali preprečiti aktivno sindikalno delo. Na zvezi pa pravijo, da Švarc ni upošteval pravil in pogodbenih določb.

David Švarc je zadnje mesece javno nastopal predvsem v vlogi nasprotnika pokojninske reforme. Zakon, ki mu je v okviru socialnega dialoga centralna zveza, na kateri je Švarc zaposlen, prižgala zeleno luč. Mesec dni po tem, ko je postalo jasno, da referenduma ne bo, saj pobudniki niso uspeli zbrati 40.000 podpisov, pa je zveza Švarcu izdala opozorilo pred odpovedjo.

David Švarc
David Švarc FOTO: Bobo

Kot smo neuradno izvedeli, ker da je agresivno sodeloval v kampanji, nekatere aktivnosti izvajal med delovnim časom, tudi preko službenega elektronskega naslova. Pa da je sabotiral aktivnosti centrale pri pojasnjevanju reforme, se na posvetih obnašal neprimerno.

Če bo kršitve v naslednjega pol leta ponovil, mu bodo lahko iz krivdnega razloga pogodbo o zaposlitvi odpovedali.

"V tem trenutku lahko rečem le to, da prejeto opozorilo dojemam kot resno in nedopustno grožnjo, s katero se mi skuša preprečevati aktivno sindikalno delo ter uveljavljati pričakovanja, zahteve in odločitve našega članstva," nam je sporočil Švarc. Ki so mu v bran stopili tudi nekateri sindikalni kolegi.

Mile Zukić, sekretar Konference sindikatov zavarovalništva Slovenije: "Tam kjer ni mesta za drugačno mišljenje, tam kjer ni mesta za demokracijo, tam kjer se vsi moramo strinjati z odločitvami vladajoče politike, v mislih imam zadnjo pokojninsko reformo, tam ne moremo več govoriti o zdravi sindikalni organizaciji."

Tudi na zvezi so nam potrdili, da so Švarcu izrekli opozorilo. Poudarili pa, da ne gre za opozorilo zaradi drugačnega ali kritičnega mnenja. Ampak opomnik, da je zaposleni v organizaciji dolžan delovati v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklepi in navodili, delodajalec pa ga ima pravico in dolžnost na to opozoriti.

Švarc je na zvezi sicer zaposlen dobrih petnajst let, za pravice poklicnih gasilcev se je javno izrekal pod oblastmi različnih političnih barv.

Pred kamero danes ni želel, napoveduje, da se bo odzval v naslednjih dneh.

švarc opozorilo zss
Platforma o ženskem zdravju v času menopavze: o izkušnjah in rešitvah

Han o zavezništvu s Prebiličem: S kakšno novo idejo lahko pariramo vsem

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DirtySanchez
04. 12. 2025 20.49
+3
Levaki ga želijo spraviti ob službo ker je preglasen. Od pomladi bi vse drugače ko levaki pakirajo
ODGOVORI
3 0
zajebant1
04. 12. 2025 20.45
+0
Vodstvo sindikata je in bo zmiraj levaško, kot zveza upokojencev slovenije ki niti ene besede ni dejala, ko so upokojenski regres dvignili za 2026 za 5 eur
ODGOVORI
1 1
yanay
04. 12. 2025 20.38
+1
"Na zvezi pa pravijo, da Švarc ni upošteval pravil in pogodbenih določb". Najbolj sovražim pavšalna pojasnila, ko se govori o napakah nekoga. Pavšalna pojasnila ponavadi ne vsebujejo konkretnih pojasnil in obtoženi težko pojasni, za kaj je šlo, saj odgovornih ne zanima, oz. ne želijo, da bi kaj konkretnega prišlo v javnost.
ODGOVORI
2 1
StAnalitik
04. 12. 2025 20.21
-3
Je AROGANTEN,NADUT in ni brwden zaupanja
ODGOVORI
2 5
Groucho Marx
04. 12. 2025 20.46
-1
Govorimo o pernatem?
ODGOVORI
1 2
McChiavelli
04. 12. 2025 20.20
+2
Daleč od tega da je g. Švarc idealen, ampak je dejstvo, da je celotna Zveza za prevetrit, ker je tam tolko fosilov, ki si dobesedno praskajo {vstavite sami}.
ODGOVORI
3 1
galeon
04. 12. 2025 20.17
+4
Torej je tudi zveza skorumpirana.
ODGOVORI
4 0
belaroza
04. 12. 2025 20.14
+0
Še dolgo so čakali z opozorilom pred odpovedjo. Laži in zavajanj je bilo dovolj. Treba je tudi aktivno delat in se držat pravil.
ODGOVORI
3 3
galeon
04. 12. 2025 20.28
+1
Pravila so zapisana v zakonih ne a v glavah narcisov.
ODGOVORI
1 0
buco_konj
04. 12. 2025 20.08
-2
naj aktivno dela ne pa.... sindikuje.
ODGOVORI
1 3
Vera in Bog
04. 12. 2025 20.02
+3
Zveza svobodnih sužnjev pa res!
ODGOVORI
3 0
