Glavnemu sindikalistu gasilcev opozorilo pred odpovedjo: razume ga kot grožnjo

David Švarc je zadnje mesece javno nastopal predvsem v vlogi nasprotnika pokojninske reforme. Zakon, ki mu je v okviru socialnega dialoga centralna zveza, na kateri je Švarc zaposlen, prižgala zeleno luč. Mesec dni po tem, ko je postalo jasno, da referenduma ne bo, saj pobudniki niso uspeli zbrati 40.000 podpisov, pa je zveza Švarcu izdala opozorilo pred odpovedjo.

Kot smo neuradno izvedeli, ker da je agresivno sodeloval v kampanji, nekatere aktivnosti izvajal med delovnim časom, tudi preko službenega elektronskega naslova. Pa da je sabotiral aktivnosti centrale pri pojasnjevanju reforme, se na posvetih obnašal neprimerno.

Če bo kršitve v naslednjega pol leta ponovil, mu bodo lahko iz krivdnega razloga pogodbo o zaposlitvi odpovedali.

"V tem trenutku lahko rečem le to, da prejeto opozorilo dojemam kot resno in nedopustno grožnjo, s katero se mi skuša preprečevati aktivno sindikalno delo ter uveljavljati pričakovanja, zahteve in odločitve našega članstva," nam je sporočil Švarc. Ki so mu v bran stopili tudi nekateri sindikalni kolegi.

Mile Zukić, sekretar Konference sindikatov zavarovalništva Slovenije: "Tam kjer ni mesta za drugačno mišljenje, tam kjer ni mesta za demokracijo, tam kjer se vsi moramo strinjati z odločitvami vladajoče politike, v mislih imam zadnjo pokojninsko reformo, tam ne moremo več govoriti o zdravi sindikalni organizaciji."

Tudi na zvezi so nam potrdili, da so Švarcu izrekli opozorilo. Poudarili pa, da ne gre za opozorilo zaradi drugačnega ali kritičnega mnenja. Ampak opomnik, da je zaposleni v organizaciji dolžan delovati v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklepi in navodili, delodajalec pa ga ima pravico in dolžnost na to opozoriti.

Švarc je na zvezi sicer zaposlen dobrih petnajst let, za pravice poklicnih gasilcev se je javno izrekal pod oblastmi različnih političnih barv.

Pred kamero danes ni želel, napoveduje, da se bo odzval v naslednjih dneh.