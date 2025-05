Sindikalni turizem: s fičkom na morje

Se še spomnite poletij, ko ste se na počitnice odpravili zgolj s tisto obvezno opremo: kopalkami in dobro voljo? To so bili zelo verjetno časi zlate dobe sindikalnega turizma, po zaslugi katerega je marsikateri otrok tudi prvič videl morje. Preverili smo, katera podjetja in državne institucije svojim članom in zaposlenim še nudijo takšno počitnikovanje, koliko stanejo nočitve ter kakšna je prihodnost sindikalnega turizma v današnjem svetu.

"Na razglednici plaža, kjer smo se tudi mi z družino kopali. Samo nekaj metrov stran so izposojali pedaline in tako dalje, tudi tisto je bilo takrat nekaj fenomenalnega." Gregor Jerman, ki danes dela v Zasavskem muzeju Trbovlje, se obdobja sindikalnega dopustovanja spominja s takšno nostalgijo, da se je o tem odločil spisati kar publikacijo. "Tam je bilo res fenomenalno. Otroci smo se potikali po plaži, po mestih, mame so nas hotele malce kontrolirati. Očetje so imeli velikokrat kakšne druge obveznosti v narekovajih. Tudi zvečer se je dogajalo, so se ljudje po večerji zbirali v večjem številu, smeha ogromno, petja."

Sindikalni turizem je najbolj zaznamoval obdobje med leti 1950 in 1991 "Kot otroci, ki smo imeli še nekako možnost letovanja, ko je bil še prejšnji sistem, tako lahko rečemo, se vsi spominjamo teh sindikalnih počitnic. Mislim, da je večina naših družin na tak način otrokom omogočila morje," pravi generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije Saška Kiara Kumer. Tudi številnim Zasavčanom. Otok Rab in Crikvenica sta poleti tako postala Zasavje v malem. "Tam so imele vse firme, ki so karkoli pomenile iz Zasavja, svoj počitniški dom. In če si se poleti obrnil po Crikvenici, si srečal vsaj 20 znanih oseb." in čeprav si dandanes ljudje po večini težje predstavljajo, da bi dopustovali s sodelavci, pravi Jerman, je bilo nekoč drugače. "V tistih letih, ko je sindikalni turizem najbolj živel, so bila tista zlata leta socializma še v Jugoslaviji in so se ljudje veliko bolj čutili povezane s tovarnami, z delovnim okoljem, so živeli s tem. Zdaj se mi zdi, da ljudje precej drugače gledamo na to. Hodimo v službo, da imamo zaslužek, da lahko preživimo, potem pa imamo še življenje izven tega."

Sindikalne počitnice so se, tako kot vse dobre zgodbe, začele s potjo "Ali si šel z avtobusom ali pa si napokal stvari v fičkota, katrco, jugota, stoenko. To je bil res tak dogodek, in je tisti del naše preteklosti in je res zaznamoval življenje v naših krajih," dodaja Jerman.



Po letu 1991, po osamosvojitvi, se je v Sloveniji začelo razvijati podjetništvo, ena od posledic pa je bila ugašanje sindikalnega turizma. "Ogromno sindikatov v podjetjih je prej razpolagalo s temi počitniškimi kapacitetami, potem pa se je po prehodu v nov sistem ugotovilo, da se je to, kljub temu da so bile te kapacitete zagotovljene s prispevkom zaposlenih, uradno štelo kot premoženje podjetij. Podjetja pa so na to gledala zelo pragmatično in so, vsaj tako opažamo, večinoma vse te kapacitete na trgu nato tudi prodale," pojasni Kumer.

Kljub temu tovrstne nastanitve danes nudi več sindikatov