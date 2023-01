Sindikat carinikov napovedal začetek stavke zaposlenih na Fursu

"Sklep o začetku stavke temelji na izraženi volji zaposlenih v FURS, da z vsemi sredstvi sindikalnega boja, vključno s stavko, zagotovijo primerljiv statusni in materialni položaj zaposlenih v FURS, glede na ostale javne uslužbence," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Stavkovne zahteve:

1. Dvig izhodiščnih plačanih razredov za pet plačnih razredov vsem uslužbencem Finančne uprave Republike Slovenije.

2. Ovrednotenje prepovedi in omejitev, ki izhajajo iz Zakona o finančni upravi: 88. člen (opravljanje drugih dejavnosti in navzkrižje interesov) z dodatkom v višini štiri odstotke od bruto plače in 90. člen (opravljanje nalog med stavko) z dodatkom v višini štiri odstotke od bruto plače; oboje velja za vse uslužbence Finančne uprave Republike Slovenije.

3. Dopolnitev 80. člena Zakona o finančni upravi: razširitev nabora upravičencev dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse pooblaščene uradne osebe v Finančni upravi Republike Slovenije.

4. Nezgodno zavarovanje za vse uslužbence Finančne uprave Republike Slovenije.

5. Umik omejitve in popravek v Uredbi o organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih: uveljavitev možnosti sistemiziranja delovnih mest in nazivov v samo enem nazivu na vseh tarifnih skupinah.

6. Pogajanja in podpis Panožne pogodbe za uslužbence Finančne uprave Republike Slovenije.

7. Intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja, karierni razvoj zaposlenih.