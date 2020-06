Sindikat delavcev trgovine v pismu Janši za nadaljnjo obravnavo predloga Levice o nedeljskem zaprtju

Sindikat je v pismu pojasnil, da spoštujejo Janšev poziv k socialnemu dialogu ob pomembnem vprašanju nedeljskega zaprtja trgovin. Od zbornice so dobili tudi poziv k podpisu dogovora o vodenju socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti, katerega namen je zaustavitev postopka sprejema sprememb zakona o trgovini, so sporočili iz sindikata.

Zanje tak predlog dogovora ni sprejemljiv, "saj nakazuje na to, da se na področju obratovalnega časa ne naredi nobena sprememba, temveč predlaga, da bi se o tem vprašanju pogovarjali šele po šestih mesecih".

Spomnili so, da vprašanje obratovalnega časa trgovin, dela ob nedeljah in dela prostih dnevih že leta buri mnenje slovenske javnosti, a se zakon o trgovini v zadnjih 12 letih ni bistveno spremenil. "Ob tem vas vljudno prosimo, da nam obrazložite, kako je mogoče, da se rezultat referenduma o zaprtju trgovin ob nedeljah iz leta 2003 ni nikoli udejanjil. Zakaj v Sloveniji ne spoštujemo volje ljudstva, ampak podlegamo interesom kapitala?" so zapisali.

Dodali so še, da je v anketi, ki so jo izvedli med delavci v maloprodaji, 98 odstotkov vprašanih podprlo zaprtje trgovin ob nedeljah. "Potrošniki se danes normalno vračajo v trgovine in ob tem se ne pritožujejo nad zaprtimi trgovinami ob nedeljah. Kje torej leži resnica?" so vprašali.

Vlada je ob začetku epidemije z odlokom ob nedeljah zaprla trgovine, te pa kljub preklicu epidemije in sproščanju ukrepov ostajajo zaprte. Trgovinska zbornica Slovenije je zato v sredo vlado znova pozvala, naj prekliče odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki ohranja zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih, ter s tem omogoči odprtje prodajaln že prihajajočo nedeljo.