Sindikat državnih organov: Predlog odprave plačnih nesorazmerij nesprejemljiv

Ob tem je izpostavil, da nihče ne bo na boljšem najmanj do 1. januarja 2025, ko bi dobili "neke drobtinice, ki pa bi se razmazale do konca leta 2027". Reforma plačnega sistema bi se namreč začela uveljavljati s 1. januarjem 2025 in se po več delih v celoti uveljavila do leta 2027.

Kot je ugotavljal, se še vedno pričakuje, da bodo zaposleni na upravnih enotah "delali na etični pogon", kar pa niso pripravljeni. Za kakovostno opravljeno delo zahtevajo ustrezno plačilo, je poudaril. Napovedal je, da po enourni protestni prekinitvi dela v maju zaposleni na upravni enoti Ljubljana načrtujejo novo protestno aktivnost, tokrat celodnevno protestno prekinitev dela. Upajo, da se jim bodo pridružili tudi sodelavke in sodelavci iz drugih upravnih enot in širše iz javnega sektorja.

Predsednik konference sindikatov upravnih enot in predsednik ene od dveh sindikalnih organizacij na upravni enoti Ljubljana Dragan Stanković je na današnji novinarski konferenci dejal, da je vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe na novo plačno lestvico zelo oddaljen od vsega, kar je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik obljubljala od začetka mandata.

Število upravnih nalog se povečuje, število zaposlenih, ki bi morali poskrbeti za vse te upravne naloge, pa se zmanjšuje. Do 1. januarja 2025, ko naj bi se predlagane spremembe plač uveljavile, bo iz upravnih enot le še več ljudi odšlo na ministrstva, v mestne občine in drugam, kjer so plače in nazivi veliko bolje urejeni, je posvaril Stanković.

Po Verkovih besedah upravne enote ne morejo več pridobiti kandidatov za referente, sploh pa ne za svetovalce, ker tega strokovnega in odgovornega dela nihče ne želi opravljati za takšno plačo. Če želi oblast učinkovito, strokovno in pravočasno izvrševati svoje oblastne naloge, mora po njegovih besedah zagotoviti tudi več primernih prostorov, več kadra in primernejše vodenje upravnih enot. Služba, ki je na ministrstvu za javno upravo pristojna za upravne enote, namreč po njegovih besedah ne opravi vseh nalog, ki bi jih morala.

Po navedbah Verka je priliv upravnih zadev enormen, sploh zdaj po poplavah, slabo plačani javni uslužbenci upravnih enot pa so pod velikimi pritiski tudi zaradi množice vlog tujcev. Zato v sindikatu izpostavljajo, da se bo vlada morala odločiti za prioritete upravnega odločanja ali pa angažirati primerno več uradnikov in jih dostojno ter primerno plačati. Verk je bil ob tem kritičen tudi do predloga, ki jim je bil po njegovih navedbah predstavljen v torek, da "se vsa nezasedena delovna mesta po organih odvzamejo".