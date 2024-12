Sindikat Fides leto po napovedi vztraja pri stavki zdravnikov

"En svetel trenutek v tem obdobju je bila mediacija, ki nam je prinesla napredek v pogovorih z vladno pogajalsko skupino," je dejal. Pogovori z vlado so sicer ves čas tekli, a niso bili konstruktivni, saj niso reševali strokovnih zahtev, ampak le odkrivali nove probleme v javnem zdravstvu. Med mediacijo pa so po njegovih besedah napisali "nekaj pomembnih besedil", med drugim aneks h kolektivni pogodi za zdravnike in zobozdravnike, ki je t. i. karierno pot zdravnika zaključil z novim delovnim mestom starejši specialist.

Napisali so tudi besedilo o variabilnem nagrajevanju zdravnikov s strokovnega vidika, večjega obsega dela in kakovosti pri delu. "To je eden od ciljev, ki ga bomo zasledovali po novem letu," je napovedal. Dodal je, da jim te rešitve dajejo nekaj optimizma v novem letu, ko želijo tudi nadgraditi "slab plačni sistem, ki je brez vsebine". "Naš cilj je dostopno, strokovno, varno javno zdravstvo in tega se bomo držali do konca, dokler ne bomo dosegli teh ciljev oziroma obrnili negativen trend navzgor," trdi Polh.

V sindikatu ostajajo kritični tudi do zadnje različice predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, saj niso sodelovali pri pripravi predloga. "Očitajo nam, da delamo nič ali malo v dopoldanskem času, zato da se potem z delom lahko izkažemo v popoldanskem času v zasebnih ambulantah, klinikah in podobno. To so floskule, ki jih dobivamo vsakodnevno, posebej takrat, kadar je kriza na njihovi strani in potem skušajo preusmeriti pozornost na nas zdravnike," je še povedal.