Sindikat Glosa poziva k umiku medijskega svežnja

"Več kot očitno skušate vzpostaviti stanje povsem diametralno našim pogledom na to, kaj bi javno in dobro moglo in moralo biti. Mi zagovarjamo pluralno, trdno, nacionalno radiotelevizijo, brez vtikanja politike in kapitala vanjo, vi pa po načelih informbirojevske resolucije '48 izključujete ter vzrejate od politike in kapitala odvisne trde, državne medije," so v prispevku k javni razpravi Vladi RS zapisali v sindikatu Glosa.