Sindikat gostinstva in turizma: Ne uničujte več panoge!

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je kritičen do pogojev pri odpiranju notranjih prostorov gostinskih lokalov v treh regijah, kjer bo to od sobote dovoljeno. Opozarja na nesmiselne poteze, ki bi goste odbijali in ne privabljali. Vlado in gospodarskega ministra spodbuja k nekaterim ukrepom, ki naj veljajo v prihajajočem interventnem zakonu, med drugim k sprejmu 100-odstotnega nadomestila plač za čakanje na delo od doma.

Dokazila o prebolelosti covida-19 ali o cepljenju ali izvid testa po prepričanju sindikata ne more in ne sme biti pogoj za vstop v notranji prostor lokala, saj takšna dokazila tudi niso potrebna ob vstopu v druge notranje prostore. "Nenazadnje bi takšen pogoj goste odbijal in ne privabljal. To bi samo še dodatno ogrozilo odpiranje lokalov in delovna mesta zaposlenih," so danes v javnem pismu zapisali v sindikatu.

FOTO: Shutterstock

Menijo, da so že ukrepi, ki veljajo za vrtove in terase gostinskih lokalov - trimetrska razdalja med mizami in 1,5-metrska razdalja med ljudmi za isto mizo - popolnoma nesmiselni in neživljenjski, saj stroka opozarja, da je tveganje za prenos okužb zunaj minimalno.

Sindikat stroko in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poziva, da ponovno odloča o pogojih za gostince in goste, ki bodo življenjski in sprejemljivi za vse deležnike. Kljub sproščanju ukrepov bo ob zdaj postavljenih pogojih namreč še vedno na tisoče delavcev ostalo na čakanju na delo doma, opozarja. 'Dovolj je uničenih družb, dovolj je uničenih delavk in delavcev' Vlado spodbuja, da odpre panogo na način in s pogoji, ki bodo dejansko pripomogli k čimprejšnjemu zagonu in vrnitve delavcev na delo. "Ne uničujte več panoge, dovolj je že uničenih družb, dovolj je že uničenih delavk in delavcev! S temi pogoji ste vrgli delodajalcem drobtinice, iz katerih pa večina njih ne bo mogla zamesiti kruha in nasititi lačne," so zapisali.

Vlado in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška pa sindikat ob tem dodatno poziva, da v interventnem zakonu, ki je v pripravi, sprejme tudi ukrep 100-odstotnega nadomestila plač za čakanje na delo od doma.

Pri ukrepu subvencioniranja regresa za letni dopust delodajalcem sindikat od vlade pričakuje, da bo zajel tudi zunanje izvajalce, ki opravljajo storitve za dejavnost gostinstva in turizma in ki so prav tako na čakanju na delo doma že od oktobra lani. V sindikatu od vlade tudi pričakujejo, da se turistični boni namenijo še drugim deležnikom, ki nimajo nastanitev in so prepotrebni vsakršne pomoči. "Če država pomaga, naj ne dela izjem in naj enakopravno porazdeli pomoč med vse deležnike v dejavnosti gostinstva in turizma,"poudarjajo.