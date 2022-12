Sindikat igralniških delavcev v Hitu napovedal stavko za 9. december

Igralniški delavci so stavko napovedali za deveti december, z njo pa naj bi nadaljevali vse konce tedna.

Igralniški delavci so v Hitu letos že stavkali. Stavka se je začela 29. septembra in trajala še prvi vikend v oktobru. Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS) je takrat napovedal, da naj bi trajala vse vikende do konca leta, vendar so se sredi oktobra z vodstvom igralniške družbe dogovorili za prekinitev stavke in nadaljevanje pogajanj o kolektivni pogodbi.