Sindikat igralniških delavcev v Hitu vodstvu očita negospodarno ravnanje

Leta 2010 so se sindikati in takratna uprava za reševanje Hita pred propadom dogovorili za znižanje plač, ukinitev drugega pokojninskega stebra, zamrznitev napredovanj in opuščanje marsikaterih drugih pravic, ki jih pozneje niso ponovno pridobili. "Z odrekanjem vseh zaposlenih smo zadolženost uspeli zmanjšati na 28 milijonov evrov, vseh pravic, ki smo se jim začasno odrekli, pa nismo nikoli dobili nazaj," so poudarili v sindikatu.

Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS) je stavko napovedal "po dveh letih prizadevanj za normalen socialen dialog" , je zapisal predsednik sindikata v Hitu Erik Krašna . "Dodatno zaostrovanje razmer v Hitu je pripeljalo do točke, ko zaposleni niso imeli več druge opcije, kot pa da se obrnejo po pomoč na delovno inšpekcijo, sodišče in sedaj v skrajni sili, ko smo bili SIDS še zadnjič spregledani, v napoved stavke. Leta in leta smo zaposleni mirno opazovali, kako negospodarno ravnajo s podjetjem do točke, ko so nas zadolžili za okoli 116 milijonov evrov," je navedel.

Vodstvu očitajo več zgrešenih investicij, s takšnimi poslovnimi odločitvami pa, kot so dodali, prihaja do sistematičnega siromašenja obsega in kakovosti ponudbe gostom, zaradi česar postaja podjetje vedno manj privlačno, še posebej za tiste goste, ki prinašajo največ denarja. "Upoštevati je treba, da je Hit predvsem izvozno podjetje, saj glavnina zaslužka priteka iz tujine," so dodali. Hit je bil po navedbah sindikata nekdaj gonilna sila goriške regije, od njega je odvisnih 1562 zaposlenih in na tisoče njihovih družinskih članov ter kup storitvenih podjetij. "S siromašenjem podjetja se vse to prenaša na celotno regijo," opozarjajo.

Upravi med drugim očitajo, da v komuniciranju z zaposlenimi in javnostjo manipulira s podatki o višini plač zaposlenih. Kot v številnih drugih panogah je tudi njihova sestavljena iz osnovne plače in dodatkov, kamor spadajo dodatki za pogoje dela (nedeljsko, nočno, praznično, izmensko delo ipd.), so pojasnili. "S tem skušajo prikriti dejstvo, da je prek 60 odstotkov zaposlenih pod zakonsko določeno minimalno plačo in morajo dobivati dodatek," so izpostavili v sindikatu.

Posebnost njihovega poklica so tudi napitnine. "Glede napitnine smo eden redkih primerov, ko se ta prišteva neposredno k plači in iz nje plačujemo vse davke in prispevke v državni proračun. Tako je naša napitnina dvakrat obdavčena, za razliko od nekaterih drugih poklicev, kjer gre napitnina neobdavčena neposredno v žep zaposlenih," so še navedli. Izpostavili so tudi, da je od uvedbe protikoronskih ukrepov del zaposlenih ves čas na čakanju, za kar dobivajo 100-odstotno nadomestilo. "Sočasno pa tiste zaposlene, ki redno delajo, prekomerno obremenjuje z neustreznimi urniki dela," so dodali.

"Hkrati je del igralniških kapacitet zaprt, namesto da bi prinašal dohodek. Kljub temu uprava ves čas prikazuje situacijo tako, da je zaposlenih preveč, in izvaja t. i. program presežnih delavcev, ki bi sicer imeli dovolj dela v podjetju. Kot oblika pritiska je 16. septembra podjetje začelo vročevati odpovedi za polni delovni čas s sočasno ponudbo neustreznih pogodb s skrajšanim delovnim časom," so opozorili.

Sindikat je na upravo naslovil 18 zahtev, med katerimi je tudi zahteva po njenem odstopu. "Zadeva v podjetju je zelo kompleksna in verjemite nam, storili smo vse v naših močeh, da bi stvari rešili po mirni poti. Sedaj pa je odločitev na strani uprave ali bolje koga drugega, če bodo pristopili k pogajanjem z ustreznim pristopom," še piše predsednik SIDS v Hitu.

"Razlogov za stavko ni"

Uprava družbe Hit je prepričana, da napoved stavke temelji na zavajanju glede slabega socialno ekonomskega položaja igralniških delavcev, je danes na novinarski konferenci poudaril predsednik uprave Hita Tomaž Repinc. Povedal je, da je v prvih osmih mesecih letošnjega leta povprečna plača v družbi Hit znašala 2483 evrov bruto in je bila za 22 odstotkov višja kot v primerljivem obdobju leta 2019. Povprečne plače igralniških delavcev, sploh tistih zaposlenih na oddelku igralnih miz, pa so bile še višje.

K tem številkam je po Repinčevih besedah pripomoglo tudi dobro poslovanje družbe Hit v letošnjem letu. Bruto realizacija je bila višja od načrtovanih prihodkov tako na področju igralništva kot gostinstva, čeprav je bila za 0,4 odstotka nižja kot v enakem obdobju leta 2019. Manjše je bilo tudi število obiskovalcev in ustvarjenih nočitev. Ob tem pa je prvi mož Hita poudaril, da so v zadnjem času delali predvsem na pridobivanju zahtevnejših gostov in manj na njihovi številčnosti.

Ustvarili so dobrih deset milijonov evrov dobička pred davki, ki se bo po pričakovanjih do konca leta še nekoliko povečal, razdelili pa ga bodo, tako Repinc, tudi med zaposlene.

Med ključnimi stroški je predsednik uprave izpostavil stroške dela. Zaposleni v Hitu, teh je trenutno 1571, so poleg sicer nižje osnovne plače deležni številnih dodatkov. Poleg vseh ostalih, dogovorjenih s kolektivno pogodbo, so v letošnjem letu dobili enkratni draginjski dodatek. Zaposleni v hotelsko-gostinskem sektorju so dobili deficitarni dodatek, petodstotnega dviga plače pa so bili deležni tisti zaposleni, ki niso bili deležni variabilnega dela plače zaradi uspešnosti delovne skupine.

"Prekinitev dela bi negativno vplivala na poslovni izid in posledično povzročila nižji znesek iz poslovne uspešnosti oziroma ta zaposlenim ne bi bila izplačana," je še dejal Repinc.