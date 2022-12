Sindikat in vodstvo Tuša dosegla plačni dogovor, stavka preklicana

Vodstvo Engrotuša in predstavniki Sindikata Tuš so sklenili dogovor o višini plač, pri čemer so bile dogovorjene najnižja osnovna plača za delovno mesto prodajalec, ki bo v četrtem tarifnem razredu znašala 1060 evrov bruto, in druge ugodnosti, ki so bile del zahtev sindikata. Napovedane stavke tako ne bo.

Predsednica sindikata Mirjana Janjić je povedala, da so uredili tudi evidentiranje delovnega časa, tako da se bo vsaka minuta, ki jo bo delavec preživel v podjetju, štela v delovni čas. Povračilo potnih stroškov se bo zvišalo za 85 odstotkov, tam, kjer ni javnega prevoza, pa bo delavec prejel 17 centov za prevoženi kilometer. Zaposleni v Tušu bodo prejeli tudi regres v denarni obliki, kot je določen s kolektivno pogodbo, prihodnji teden pa bodo na kartico Tuš prejeli božičnico. icon-expand Sindikat in vodstvo Tuša dosegla plačni dogovor, stavka je preklicana. FOTO: Bobo Glede premeščanja delavcev so po besedah sindikalistke Janjić dosegli dogovor, da je delavec lahko premeščen na lokacijo, ki od njegovega bivališča ni oddaljena več kot 50 kilometrov. Po sredinih pogajanjih z vodstvom Tuša je sindikat za 23. december napovedal stavko, a jo je danes po doseženem sporazumu preklical. Direktor Engrotuša Dušan Mitič je ob podpisu dogovora povedal, da verjame, da so s predstavniki Sindikata Tuš sklenili najboljši možni kompromis v trenutnih gospodarskih razmerah, saj je zaradi visokih cen energentov pred njimi zelo zahtevno poslovno leto. "Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in skrb za dobrobit zaposlenih sta naš skupni interes in osnova za uspešno poslovanje. Verjamemo, da bodo dogovorjene plače in druge izboljšave dodaten motiv za sodelavce, da poskrbimo za zadovoljstvo naših kupcev, saj brez tega ni podjetja kot tudi ne delovnih mest," je še dejal Mitić. Družba Engrotuš, kot se uradno imenuje trgovec Tuš, zaposluje okoli 2800 ljudi. Lani je ustvarila 454,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,01 odstotka več kot leta 2020. Lanski čisti dobiček je znašal 4,2 milijona evrov, medtem ko je imelo podjetje leta 2020 izgubo v višini 31,2 milijona evrov.