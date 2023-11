Sindikat kmetov: Odvzem živali blizu Krškega nezakonit

"Obnašanje inšpektorice in predstavnice zaščitnice živali je bilo neprimerno in v celoti nezakonito. Dotični osebi sta tudi nezakonito vstopali v prostore na zasebni lastnini, ki niso namenjeni kmetijski rabi. Seznanili so nas z vso dokumentacijo, slikovnim gradivom in video posnetki z dne odvzema," so v sporočilu za javnost po obisku kmetije navedli v sindikatu.

Govedo po njihovih navedbah ni bilo shujšano in je bilo v primernem rejnem stanju, brez ran, poškodb ali česa podobnega. Živali so imele možnost paše, na voljo sta jim bili hrana in voda. Na območju dokrmljevanja je bil predel, ki je bil bolj blaten, kar je glede na vremenske razmere pričakovano in začasno. Živali so v takšnih obdobjih paše nekoliko bolj umazane, a to ne vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje, so nanizali svoje ugotovitve.