Sindikat kmetov zamrznil proteste zaradi zveri

"Sindikat kmetov Slovenije se z pristojnimi aktivno pogaja o uresničitvi naših zahtev pri reševanju problematike zveri in nadaljnjem upravljanju z zvermi v Sloveniji. Od pristojnih pričakujemo spoštovanje danih zavez predsednika vlade Marjana Šarca, urgentno reševanje problematike zveri v skladu z doseženim zavezami in takojšen odvzem volkov," so poudarili.

Kot so sporočili iz sindikata, so se za zamrznitev protestov in zahteve po odstopu ministra Simona Zajca odločili na podlagi torkovega srečanja s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec.

V nasprotnem primeru bo namreč sindikat obnovil protestne aktivnosti in zahteval odstop ministra, pristojnega za upravljanje z zvermi.

Na torkovem srečanju na vladi so se dogovorili, da bodo v začetku septembra za mizo sedli predstavniki ministrstev za okolje in za kmetijstvo, zavoda za gozdove, lovske zveze in sindikata kmetov, skupaj pa bodo iskali rešitve za spremembo sistema upravljanja z zvermi.

Populaciji rjavega medveda in volka sta se ob odsotnosti rednega odvzema zveri iz narave prenamnožili in razširili. Predvsem volk se je razširil na območja, kjer jih doslej ni bilo, posledično pa prihaja do več škod na zemljiščih in pašnih živali. V državi je po ocenah okoli 1000 do 1200 medvedov in 80 volkov.