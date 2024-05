Sindikat KS 90 pred praznikom dela za dostojne plače in pokojnine

Pozitivno je ocenil zakonske spremembe o evidentiranju delovnega časa in dejal, da je dobil več klicev delavcev, ki so dejali, da so prvič dobili možnost odmora. Spremembe, ki jih na tem področju predlagajo delodajalci, bi po Volfovih besedah pomenile korak nazaj proti kršitvam pravice do varnega in zdravega delovnega okolja.

Volf je izrazil prepričanje, da se je položaj slovenskih delavcev v zadnjih letih poslabšal. "Nimamo več socialnega dialoga na najvišji ravni. Lobiranju se je dalo prednost pred kakovostnim socialnim dialogom. Socialni partnerji smo se spustili v tekmo namesto v sodelovanje," je ocenil in dodal, da je treba zaradi davčne in pokojninske reforme čim prej dati prednost modrosti.

V zvezi s tem poudarjajo pomen varnih in zdravih delovnih pogojev. Kot je dejal Damjan Volf , se povečuje število invalidskih upokojitev in dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter prezentizem, torej delo kljub bolezni.

V KS 90 bodo vztrajali, da osnovna plača tako v zasebnem kot v javnem sektorju ne sme biti manjša od minimalne oziroma od praga revščine, omogočiti pa mora dostojno življenje tudi po upokojitvi. Doplačilo razlike med osnovno in minimalno plačo ni prava rešitev, ker niža pokojninsko osnovo, so poudarili.

Izvršna sekretarka KS 90 Ana Jakopič je v zvezi s pogajanji o sistemu plač v javnem sektorju kritizirala tudi tiste sindikate, ki pristajajo na določitev nižjih osnovnih plač od minimalnih. "Zavračam insinuacije, da je minimalna plača previsoka. Prenizka je, ker se povečuje revščina med zaposlenimi," je zatrdila. Ocenila je, da se najvišje plače povečujejo na račun najnižjih, to pa je nevzdržno, saj mlade odvrača od služb, ki so ključne za delovanje družbe. Najbolj kričeč primer so oskrbovalci v domovih starejših, je dejala.

Izrazila je tudi ostro nasprotovanje prisilnemu upokojevanju javnih uslužbencev, ki je v nasprotju z izhodišči pokojninske reforme.

Predsednica Sindikata delavcev vzgoje in izobraževanja Slovenije Gordana Jovič je opozorila, da ima v otroških vrtcih več kot 40 odstotkov zaposlenih osnovno plačo, ki je nižja od minimalne. Pomočnice vzgojiteljic so v takšnem položaju do upokojitve, je poudarila. Zavzela se je za spremembe normativov za tehnično osebje, saj pod veljavnimi pogoji vrtci in šole težko zaposlijo npr. kuharje ali vzdrževalce.

V gradbeništvu so plače slabe kljub številnim projektom, ki se trenutno izvajajo v Sloveniji, je dejal predsednik Sindikata delavcev gradbene dejavnosti Slovenije Marjan Herak. Delodajalci po njegovih besedah pogosto pozabljajo na dodatke za delo v težkih pogojih. Pod takšnimi pogoji so se pripravljeni zaposliti le še delavci iz Azije, je opozoril.

Sindikat KS 90 je na novinarski konferenci pozval tudi k udeležbi na slovesnosti pred prvim majem. V torek zvečer bodo v Kopru priredili že tradicionalni pohod z baklami od Taverne do OŠ Antona Ukmarja na Markovcu.