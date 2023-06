Sindikat ministrstva za obrambo napovedal tožbo na ESČP

V sindikatu so spomnili, da je sodišče na prvi stopnji odločilo, da je država svojim delavcem zaradi razglašene epidemije covida-19 dolžna izplačati solidarnostno pomoč v višini 693 evrov.

Višje delovno in socialno sodišče pa je v celoti ugodilo pritožbi državnega odvetništva, ki je zastopalo državo. Državno odvetništvo se je na drugi stopnji sklicevalo na fiskalno pravilo, obremenjenost javnih sredstev in vpliv te odločitve na vse javne uslužbence, so povzeli v sindikatu.

Sindikat ministrstva za obrambo je zato na vrhovno sodišče vložil predlog za revizijo, a je sodišče zavrnilo tudi to. Sledila je ustavna pritožba, s sklepom ustavnega sodišča o njeni zavrnitvi pa je sindikat v državi izčrpal vsa pravna sredstva.

V sindikatu so zato napovedali, da bodo v prepričanju in želji po iskanju pravice za svoje člane in zaposlene vložili tožbo na ESČP.