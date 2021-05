Sindikat ministrstva za obrambo: Vlada onemogoča socialni dialog

Kot navaja sindikat ministrstva za obrambo (SMO), je bilo predstavnikoma onemogočeno do konca sodelovati na pogajanjih z vladno pogajalsko skupino. Skrbnik videokonference naj bi ju namreč odjavil, nato pa tudi blokiral, potem ko naj bi večkrat poskušala znova vzpostaviti videopovezavo. Vladni pogajalski skupini očitajo, da je s početjem sindikatu onemogočila socialni dialog in s tem favorizirala le določene sindikate javnega sektorja, ki da na videokonferenci niso bili blokirani.

Kot izpostavljajo v sindikatu, takšno početje vladne pogajalske nikakor ne odraža demokratičnega, kaj šele socialnega dialoga in enakosti do socialnih partnerjev. "Zaradi zaščite pravic svojih članov bomo v sindikatu primorani ob nastalem dogodku najverjetneje poiskati epilog na pristojnih sodiščih."

O nestrinjanju z omenjenim početjem vladne pogajalske je predstavnik SMO po telefonu še med sejo obvestil predstavnika vladne pogajalske skupine, ki pa je, tako sindikat, dejal, da oni tega niso storili, čeprav je bila vladna stran skrbnica videokonference. "Kljub zahtevi, da omogočijo ponovno vključitev, o kateri tehnično odloča skrbnik videokonference, v tem primeru vladna pogajalska skupina, so to storili šele po zaključku pogajanj."

Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja se je pod vodstvom Jakoba Počivavška sicer odločila, da pogajanje zapusti. "Naj poudarimo, da ima SMO legitimno pravico za sodelovanje na pogajanjih z vlado. To mu daje zakon o reprezentativnosti in ostati ali zapustiti pogajanje je avtonomna odločitev vsakega posameznega sindikata. SMO se je odločil, da predstavnika, ki zastopata njegove člane na petkovih pogajanjih, ostaneta do konca pogajanj," so zapisali v izjavi za javnost.

Ministrstvo: Šlo je za tehnično težavo

Na ministrstvu za javno upravo "absolutno in najostreje" zavračajo navedbe, da je šlo za kakršno koli namerno "blokiranje". Minister Boštjan Koritnik se je na pismo tudi osebno odzval in izrazil domnevo, da je do komunikacijskega šuma prišlo zaradi tehnične napake."Ob dejstvu, da drugi udeleženci tovrstnih tehničnih težav niso imeli in je seja pogajalske komisije sicer nemoteno potekala naprej (strokovni sodelavci na vladni strani so po prejemu telefonskega obvestila g. Laha delovanje videopovezave nemudoma preverili), domnevamo, da je šlo za tehnično napako na strani predstavnikov Sindikata Ministrstva za obrambo."

Kot je v odzivu še poudaril minister Koritnik, je bila vladna pogajalska stran vesela vsakega sindikalnega predstavnika, ki je bil prisoten na petkovem nadaljevanju pogajanj, saj je po njegovih besedah"naš cilj, da je naš predlog čim bolj kakovostno predstavljen, s čimer je tudi verjetnost sprejema večja". "Ob tem je minister predstavnikom sindikata ponudil tudi, da se lahko glede informacij s pogajanj, podanih v času, ko niso mogli biti prisotni, obrnejo neposredno na namestnika vodje vladne pogajalske skupine, ki bo lahko podal vse potrebne informacije."