Sindikat Mladi plus od nove vlade pričakuje regulacijo platformnega dela

Ob prihajajočem prazniku dela, ki ga v Sloveniji praznujemo 1. in 2. maja, na Sindikatu Mladi plus opozarjajo na položaj mladih na trgu dela. Od nove vlade med drugim pričakujejo regulacijo platformnega dela, okrepitev sheme Jamstvo za mlade in poostritev nadzora nad kršitvami na delovnem mestu. Predsednica sindikata Tea Jarc je dejala, da pričakujejo tudi vzpostavitev socialnega dialoga in vključitev mladih v oblikovanje politik.

"Četudi uradna statistika namiguje na nizko brezposelnost mladih, je iz zadnjih raziskav o mladini (npr. Mladina 2020) jasno, da gre med mladimi velikokrat za prikrito brezposelnost, ko torej sploh niso zabeleženi v evidenci brezposelnih, a njihov status vseeno kaže, da nimajo redne zaposlitve oziroma da delajo prek prekarnih oblik dela," pravijo na Sindikatu Mladi plus. Kot trdijo, je epidemija najbolj prizadela prav mlade. "Mladi so bili prvi odpuščeni, če pa so delali prek prekarnih oblik dela, so se jih še lažje znebili," poudarjajo. Poudarjajo tudi, da je študentsko delo v času zaprtja javnega življenja upadlo za skoraj 100 odstotkov, veliko mladih pa sploh ni imelo možnosti za kakršno koli delo. "Prav tako niso dobili povrnitve izpada dohodka, kot bi si ga zaslužili". Čeprav so študentje dobili enkratne dodatke, to za marsikoga ni bilo dovolj, da bi s tem lahko preživel. Tisti, ki so delali prek avtorske ali podjemne pogodbe, pa niso bili deležni prav nobenega ukrepa. Povečuje se delež dolgotrajno brezposelnih V sindikatu ugotavljajo, da se med mladimi povečuje delež dolgotrajno brezposelnih. Po besedah predsednice sindikata Tee Jarc je shema Jamstvo za mlade namenjena brezposelnim mladim, od vlade pa pričakujejo, da v okviru sheme pripravi ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki bodo spodbujali zaposlovanje za nedoločen čas.

Tea Jarc

Pričakujejo tudi zaustavitev prekarnosti. "Trend fleksibilizacije trga dela je treba prekiniti in spodbuditi nastanek varnih, trajnih in dostojnih zaposlitev," je povedala. Platformno delo po besedah Jarčeve ostaja brez pravega zakonskega okvira, v sindikatu pa zato pričakujejo, da bo nova vlada podprla evropsko direktivo, ki bi regulirala delo prek spletnih platform. Opozorila je, da je inšpektorat za delo neučinkovit. "Nemudoma je treba zaposliti nove inšpektorje, inšpektorat pa bi moral nadzor delodajalcev izvajati brez predhodnih najav. V primeru kršitev pa namesto prijaznih opozoril večkrat izdati tudi sankcije," je dejala. 'Mladi dajejo prednost stabilnim in rednim zaposlitvam' Sabina Leben iz sindikata Mladi plus pa je predstavila rezultate ankete, v okviru katere so raziskovali položaj mladih na trgu dela. 63 odstotkov vprašanih mladih je odgovorilo, da jim njihov trenutni status na trgu dela ustreza. Med njimi je največ tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas in študentov, najbolj nezadovoljni pa so brezposelni mladi.

Sabina Leben