Sindikat novinarjev opozarja: DUTB toži tudi novinarje, ki opravljajo svoje delo

Potem ko so zapuščen objekt na Linhartovi 43 v Ljubljani, ki je sicer v upravljanju Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), pred približno dvema mesecema zavzeli predstavniki avtonomne cone Plac, prostore pa so očistili in uredili za uporabo, nato pa prišli v spor z DUTB, ki je kot lastnik objekta od njih zahteval najemnino in kritje nastalih stroškov, so se oglasili tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije.

Med 46 državljankami in državljani, ki jih DUTB toži zaradi motenja posesti, so namreč tudi tudi trije novinarji Radia Študent in fotograf Dela, ki so ob zasedbi stavbe na mestu dogodka opravljali svoje službene dolžnosti.

Iz Sindikata novinarjev Slovenije so ob tem sporočili, da ravnanje DUTB obsojajo in protestirajo "zaradi neupravičenega obtoževanja poklicnih kolegov, saj menimo, da pomeni grožnjo in pritisk na opravljanje njihovega dela, posledično pa grožnjo pravici javnosti do obveščenosti".