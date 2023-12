Sindikat novinarjev Slovenije: 'Razmere v medijih so zelo resne'

Kot so zapisali na Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS), na ministrstvu pri pripravi "najsodobnejšega medijskega zakona," niso upoštevali sodobnih načinov pisanja predlogov zakonov, in sicer z vključevanjem strokovne in zainteresirane javnosti v samo pripravo, torej pred javno razpravo. "Izzivov v novinarstvu in medijih ne manjka, da bomo uspešni pri spopadanju z njimi, pa je ključna aktivacija vseh medijskih delavcev, pa tudi splošne in strokovne javnosti," so dodali.

In kot je poudarila predsednica SNS, Alenka Potočnik, je čas, da "izdajatelje medijev in odločevalce tudi s skupnim nastopom opozorimo na mačehovski odnos do novinarjev in drugih medijskih delavcev, na pomanjkanje vizije in odločnosti pri skrbi za novinarsko, uredniško in finančno neodvisnost, ki so ključne za profesionalno delo in za zagotavljanje pravice do obveščenosti vsem v Sloveniji".

Razmere niso bleščeče niti v zasebnih medijih, so opozorili in ob tem poudarili napovedano selitev Večera v prostore, ki so v lasti župana. V zasebnih medijih se znova izkazuje, da zasebni interes nadvlada javnega, so dodali. Pozvali so vodstvo Večera, da ustavi napovedano selitev, strategijo razvoja enega pomembnejših časopisov v državi pa oblikuje skupaj z zaposlenimi in v interesu javnosti.