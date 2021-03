Sindikat novinarjev: vlada Policijo zlorablja za napad na STA

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije in Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije sta v izjavi za javnost zapisala, da vlada prekoračuje svoje zakonske pristojnosti in Policijo zlorablja za napad na Slovensko tiskovno agencijo. Spomnimo, vlada je nadzornemu svetu STA predlagala razrešitev direktorja Bojana Veselinoviča. Sprejela je tudi sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali kršitve vsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj, in naj se preveri odgovornost nadzornikov.

"Po nekajmesečnem finančnem izčrpavanju STA je vlada včeraj nadzornemu svetu STA predlagala, da nemudoma razreši svojega direktorja. Kot je še sklenila vlada, naj ministrstvo za notranje zadeve na podlagi poročil vladnega urada za komuniciranje preveri, ali kršitve, ki jih urad očita STA, vsebujejo elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ter ukrepa v skladu z zakonom,"so zapisali. Ob tem so izpostavljali, da je nadzorni svet tisti, ki najbolje pozna poslovanje STA in poslovne odločitve njihovega direktorja, za katerega so poudarili, da je do zdaj užival podporo nadzornega sveta, zato se sprašujejo, na podlagi katerih dokazov se je vlada odločila za poskus kriminalizacije delovanja direktorja in nadzornega sveta.

"Po poročanju medijev naj bi se ministri strinjali s predlaganimi sklepi, ker naj bi izvajanje nadzora Policije in delovne inšpekcije le predlagali, končno odločitev pa prepustili drugim institucijam. Opozarjamo, da gre za izjemno hude obtožbe, kar sum na kaznivo dejanje nedvomno je, ki jih noben minister ne bi smel sprejeti zlahka in brez tehtnih dokazov," dodajajo in vlado pozivajo, naj javnosti predstavi argumente, na podlagi katerih je sprejela odločitev. Stališče ministrov, da ne gre za pritisk, je po njihovem mnenju popolno sprenevedanje.

Državo znova pozivamo, da poskrbi za stabilno financiranje zakonsko določenih obveznosti, ki jih STA izvaja v okviru javne službe, predsednika vlade Janeza Janšo pa, da v imenu kratkoročnih političnih potreb preneha s povečevanjem tveganj in negotovosti za zaposlene na STA, tudi za ceno uničevanja javnega servisa in verodostojnega obveščanja državljanov. —Sindikat novinarjev Slovenije

"Po zakonu o STA so člani nadzornega sveta pri svojem delu samostojni in neodvisni in pri svojem delu niso vezani na mnenje ali navodila tistih, ki so ga imenovali oziroma izvolili. Zato je predlog ministrstvu za notranje zadeve, da preveri odgovornost predsednika in članov nadzornega sveta, nedopusten pritisk na nadzorni svet STA oz. povračilni ukrep zoper nadzorni svet, ki neutemeljenemu in nezakonitemu predlogu vlade ne želi slediti," še pišejo. Ugotavljajo tudi, da vlada Policijo zlorablja za nezakonite cilje sesuvanja tiskovne agencije.