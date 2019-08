Sindikat obrti in podjetništva: Vsi otroci in njihovi starši morajo imeti enake pravice

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije zahtevajo odpravo diskriminacije pri vprašanju dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Kot so izpostavili, je vrhovno sodišče javnemu sektorju to priznalo, medtem ko je v zasebnem sektorju odločitev o plačanem prostem dnevu prepuščena samovolji delodajalca.

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je v sporočilu za javnost izpostavil, da je vrhovno sodišče zaposlenim v javnem sektorju priznalo dodatni dan plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Odločitev sodišča v sindikatu podpirajo, obenem pa poudarjajo, "da morajo imeti vsi otroci in njihovi starši enake možnosti in pravice". Umestitev enake dikcije v kolektivno pogodbo so v sindikatu že predlagali, a so predstavniki delodajalcev, pri čemer so v sindikatu navedli obrtno-podjetniško zbornico ter združenje delodajalcev obrti in podjetništva, predlog "odločno zavrnili". Zaradi takšnega odziva delodajalcev zasebnega sektorja, ki zaposluje več kot 140.000 ljudi, so se v sindikatu odločili, da se kot socialni partner s pisno zahtevo obrnejo na Ekonomski-socialni svet (ESS) in ministrstvo za delo. Želijo, da se tematika umesti na točko dnevnega reda ESS v najkrajšem možnem času ter da jo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s predstavniki vseh sindikalnih central enotno podpre.

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije zahtevajo odpravo diskriminacije pri vprašanju dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. FOTO: Aljoša Kravanja

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so očitke sindikata, da je OZS zavrnila predlog dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo, odločno zavrnili. "V OZS ne nasprotujemo predlogu, da starši prvošolcev dobijo dodatni dan plačane odsotnosti z dela. To je že sedaj praksa pri številnih delodajalcih, zlasti pri manjših podjetjih, ki so večinoma družinska," je poudaril predsednik zbornice Branko Meh. Kot so dodali v zbornici, so razočarani, da je sindikat stališča zbornice na pogajanjih o kolektivni pogodbi vzel iz konteksta, saj se OZS o konkretnem predlogu ni opredeljevala. Na pogajanjih je bila OZS med drugim proti nerealnemu dvigu plač ter dodatnemu dnevu plačanega dopusta zgolj za člane sindikata obrti in podjetništva, so zapisali. Poudarili so, da tudi sami menijo, da morajo imeti vsi otroci in njihovi starši enake možnosti in pravice, o tej tematiki pa bo zbornica razpravljala na torkovi seji upravnega odbora.

"Nisem za to, da bi delodajalec zaposlenemu dal še en dan dopusta zato, ker bi ta peljal otroka v šolo," je dejal Igor Antauer iz Združenja delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije. FOTO: Miro Majcen