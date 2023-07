Sindikat opozarja: kritično v gostinstvu in turizmu, gradbeništvu in komunali

Obalna sindikalna organizacija KS 90 ob vročini delodajalce poziva, naj za svoje delavce sprejmejo ukrepe, ki gredo v smeri zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja. Inšpekcijo za delo poziva, naj to preverja, odločevalce pa, naj zaostrijo delovnopravno zakonodajo, so sporočili iz KS 90.

Delodajalcem predlagajo, naj zmanjšajo intenzivnost dela in uvedejo več odmorov, naj premaknejo in skrajšajo delovni čas, naj uvedejo prijaznejše tehnologije in ponudbo osvežilnih napitkov, naj omogočijo prezračevanje prostorov in zagotovijo osebno varovalno opremo, so našteli. "Ob preveliki izpostavljenosti toplotno neustreznemu delovnemu okolju je za določeno delovno nalogo potrebnega več časa ali pa mora biti več delavcev dodeljenih isti nalogi. Prav tako se dela ne more izvajati tako dolgo ali tako intenzivno kot v toplotno ustreznem delovnem okolju, saj visoke temperature povzročajo večjo nepazljivost in tudi porast delovnih nezgod," so zapisali.

Kot so opozorili, so visoke temperature v delovnem okolju nevarne za zdravje in varnost delavcev, starejših od 50 let, ki jih je po podatkih statističnega urada za letošnje prvo četrtletje med delovnimi aktivnim dobrih 31 odstotkov, ter za kronične bolnike, ki se zdravijo z določenimi zdravili, delavce s čezmerno telesno težo in delavce, ki opravljajo delo na prostem.