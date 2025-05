Sindikat opozarja na 'sramotno nizke plače', začeli s pripravami na stavko

Kot smo že poročali, so na območju Gorenjske in Ljubljane čakalne dobe za opravljanje vozniškega izpita vse daljše.

V Sindikatu Agencije za varnost promet (AVP) pravijo, da že tri leta zaskrbljeno spremljajo stanje na področju vozniških izpitov, in sicer predolgo čakanje kandidatov na izpitne vožnje. Poudarjajo, da so agenciji podali kar nekaj predlogov, a ni bilo posluha ne s strani AVP kot tudi ne ministrstva za infrastrukturo. Zdaj so sporočili, da so začeli s pripravami na stavko. Zahtevajo ustrezne pogoje dela in primerno plačilo. O stavkovnih zahtevah in rešitvah se želijo pogovarjati, v nasprotnem primeru pa pozivajo ministrico Alenko Bratušek naj ukrepa, saj pravijo, da so jo že več kot leto nazaj obvestili o problematiki AVP.

Navedli so svoje razloge, zakaj so čakalne dobe tako dolge.

Prepričani so, da se dolgo čaka na izpitno vožnjo, ker se je število redno zaposlenih ocenjevalcev od leta 2012 do 2024 zmanjšalo za četrtino. Leta 2018 se je povečal čas trajanja izpitne vožnje za določene kategorije za 30 minut. Zaradi tega se je posledično tudi zmanjšalo število izpitnih voženj, ki jih oceni ocenjevalec v delovnem času. Kor razlog navajajo še, da se je čas epidemije povzročil velik zaostanek pri delu. Večina jih mesečno (v zakonskem okviru) opravi še 20 nadur, nekaj je tudi ocenjevalcev, ki so že upokojeni in delajo še na pogodbo.

Navajajo, da ocenjevalci v delovnem času opravljajo naslednje naloge: ocenjevanje izpitnih voženj, nadzor na teoretičnem delu izpita z vpisovanjem teorije v evidenčne kartone vožnje, dajanje informacij s svojega področja in vpisovanje teorije v kartone v poslovnem času izpitnega centra, usposabljanje novih učiteljev vožnje, usposabljanje novih ocenjevalcev, mentorstvo novo zaposlenim ocenjevalcem, sodelovanje v preventivnih akcijah, izvajanje projekta Sožitje, strokovni nadzori nad delom učiteljev vožnje, strokovni nadzori nad delom ocenjevalcev, sodelovanje v različnih delovnih skupinah iz stroke, projektne skupine kot CAF. Vodje in namestniki vodij pa imajo še druge zadolžitve zraven vsega naštetega.

Pojasnjujejo, da je ob prehodu izpitnih centrov iz Upravnih enot na AVP (AVP) se je ocenjevalcem začel večati obseg dela in nalog, ki presegajo samo "ocenjevanje". Zato tudi v tem kontekstu opozarjajo na "sramotno nizke plače".

Sam vozniški izpit je sestavljen iz dveh delov. Najprej je strokovna presoja o tem, ali je kandidat za voznika določene kategorije osvojil vsa znanja in spretnosti za varno udeležbo v prometu. Drugi del pa je podelitev, ali odklonitev pravice kandidatu, da si lahko gre urejat vozniško dovoljenje za kategorijo, za katero je opravil vozniški izpit, pojasnjujejo. Posledice naštetega so dolge čakalne dobe.

Negativni učinek čakalnih dob je tudi slabša pripravljenost kandidatov za voznike za B kategorijo. V šoli vožnje odvozijo po programu 20 ur, potem vpišejo spremljevalce, s katerimi vozijo v vmesnem času (ali pa tudi ne oziroma premalo), pred izpitno vožnjo ne odpravijo vseh pomanjkljivosti z učiteljem vožnje in uspešnost je slaba. Nekateri kandidati tudi nimajo možnosti, da bi vozili s spremljevalcem. Boljša uspešnost je na tistih izpitnih lokacijah, kjer se del izpita izvede na poligonu, pojasnjujejo.

Vsi deležniki (kandidati, učitelji vožnje, ocenjevalci) so pod velikim pritiskom glede uspešnosti kandidata, saj ob negativni oceni to pomeni ponovno čakanje na izpitno vožnjo.