Sindikat: Pismonoši grozi odpoved, ker je raznosil vso pošto

Ljubljana, 30. 09. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
20

Pošta Slovenije naj bi po navedbah Sindikata poštnih delavcev pismonoši v Kopru vročila opozorilo pred odpovedjo, ker naj bi domnevno v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto. "Ne gre za prvoaprilsko šalo," so poudarili v sindikatu in napovedali, da se bodo šikaniranju zaposlenih uprli z vsemi sredstvi.

Poštar (arhivska fotografija)
Poštar (arhivska fotografija) FOTO: Bobo

Kot so v sindikatu navedli v sporočilu za javnost, je vodstvo Pošte zaposlenemu pismonoši na glavni koprski pošti vročilo opozorilo pred odpovedjo, saj naj bi v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto in je ni pustil na pošti za naslednji dan, kot mu je bilo naročeno.

To je po njihovih pojasnilih posledica "nenavadne" odločitve poslovodstva, ki je brez širšega obveščanja strank spremenilo način dostave. "Po novem morajo pismonoše glede na navodila nadrejenih neprednostno pošto puščati na sedežu pošte in jo raznositi šele naslednji dan," so zapisali v sporočilu.

Opozorila, da ta način dostave ni skladen z internimi akti, so po navedbah sindikata naletela na gluha ušesa. "Prav tako so bila prezrta opozorila samih pismonoš, da s tem načinom predvsem v mestih dosežemo zgolj slabšo kakovost naših storitev," so dodali.

Preberi še Sindikat trdi: Poštar bo pozvonil le še dvakrat ali trikrat na teden

Ko so takšen sistem dostave še testirali, je več zaposlenih po navedbah sindikata opozarjalo, da morajo zaradi strnjenosti naselij v vsakem primeru prehoditi celoten teren, ne glede na to, koliko pošte raznosijo. "Prav tako se vsem zdi neprofesionalno lagati strankam, ki jih poznajo, da zanje ne prinašajo pošte," so dodali.

Pismonoše so namreč s strani vodstva po navedbah sindikata prejeli navodilo, da strankam v primeru, da jih pošta že čaka na sedežu poštne poslovalnice in jo bodo zaradi novih pravil prejeli šele naslednji dan, tega ne smejo razkriti.

"Vodstvo Pošte vztraja pri tem, da je treba neprednostne pošiljke zadrževati, to pa namerava doseči na vse načine, tudi v nasprotju z veljavnimi internimi navodili in pričakovanji naših strank, ki nas v javnomnenjskih raziskavah vselej uvrstijo med prvih pet najbolj zaupanja vrednih poklicev," so še zapisali v sindikatu.

Opozarjajo, da lahko nižanje kakovosti v panogi, ki je že tako ali tako na udaru z upadanjem klasične pošte na eni ter nelojalne in prekarne konkurence na drugi strani, vodi le v propad Pošte Slovenije. Pričakujejo, da bo "zaradi sistematičnega uničevanja Pošte" kot predstavnik njihovega lastnika odgovarjala politika.

Pošta Slovenije koper pismonoša odpoved šikaniranje sindikat
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
30. 09. 2025 11.37
bodo pač podražali storitve. če hočeš takoj, kar je bilo sedaj normalno, boš plačal več, drugače čakaj.
ODGOVORI
0 0
Varnostnik na obali
30. 09. 2025 11.34
-2
Vodstvo pošte, odlagališče SDS kadrov, rezultati so na dlani. Tekmujejo z neumnostjo SD veljakov.
ODGOVORI
0 2
stoinena
30. 09. 2025 11.36
svobodo si pozabil?
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
30. 09. 2025 11.38
100 % kadrovanje po nastopu nove vlade...direktor, nadzorni svet...vse in vsi!
ODGOVORI
0 0
Drugorazredni Turk
30. 09. 2025 11.32
+4
Kdo v drzavi dopusca da posta zadrzuje posiljke oz jih proti ekstra doplacilu ("prednostno") dostavi naslednji dan.
ODGOVORI
4 0
Petarda10
30. 09. 2025 11.28
+9
Namesto, da bi mu dali povisico, ker ne lenari in zapravlja casa kot nadrejeni, banda!
ODGOVORI
9 0
osservatore
30. 09. 2025 11.24
+9
"Vodstvo Pošte vztraja pri tem, da je treba neprednostne pošiljke zadrževati, to pa namerava doseči na vse načine, tudi v nasprotju z veljavnimi internimi navodili in pričakovanji naših strank". Umazane igrice vodilnih na pošti. Nekaj se dogaja v ozadju....
ODGOVORI
9 0
Borka76
30. 09. 2025 11.37
Seveda se nekaj dogaja v ozadju. Želijo izsiliti v čim večjem številu dodatno plačilo za prednostno pošto. Banda!
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
30. 09. 2025 11.40
na spletu poglej kader ,njihov cv in si izračunaj kaj in komu je cilj pošto uničit.,
ODGOVORI
0 0
luna.3
30. 09. 2025 11.19
+12
Najbolje da odstavijo vodilne, saj so na teh mestih samo zaradi plače, brez vsake odgovornosti in pametne razsodnosti.
ODGOVORI
12 0
RATO
30. 09. 2025 11.16
+11
Le kdo bi Pošto Slovenije rad poceni privatiziral 🙄 Že večkrat videno podjetje v državni lasti propada nato v zasebni cveti 🤐 Običajno pa stari vodilni novi lastniki 😎 Državni aparat pa gluh in slep, a "strokoven" 🤔
ODGOVORI
11 0
HuffyPuffy
30. 09. 2025 11.14
+12
Namerno unicujejo drzavno posto… Odgovarjal pa ne bo nihce…
ODGOVORI
12 0
snupy1
30. 09. 2025 11.09
+9
Sindikat ki se potegne za svoje. Ne pa sindikat SŽ ki svoje pusti na cedilu in jim odvzame pravno pomoc.
ODGOVORI
9 0
pisarniški stol
30. 09. 2025 11.13
+0
Zakaj pa je sindikat SŽ sploh potreben? Folka, ki nič ne dela, kokr češ. V službo se hodijo družit, ugodnosti še pa še, dopusta, izplačil takih in drugačnih...če je pa le prehudo, pa na bolniško.
ODGOVORI
3 3
ptuj.si
30. 09. 2025 11.09
+4
Kader gs
ODGOVORI
5 1
Dinho8O
30. 09. 2025 11.07
+5
Ocitno imajo prevec kadra oz. premalo dela.
ODGOVORI
5 0
Andrej Lon?ar3
30. 09. 2025 11.03
+10
Na pošti se vici pišejo sami,od kar jo je prevzel kader GS.
ODGOVORI
12 2
Verus
30. 09. 2025 10.51
+13
Če pogledate kdo in kako tam kadruje, potem je jasno kot beli dan, da je to povsem možna situacija. Slovenija je ujetnica neumnosti in revanšizma.
ODGOVORI
14 1
