Sindikat: Pismonoši grozi odpoved, ker je raznosil vso pošto

Kot so v sindikatu navedli v sporočilu za javnost, je vodstvo Pošte zaposlenemu pismonoši na glavni koprski pošti vročilo opozorilo pred odpovedjo, saj naj bi v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto in je ni pustil na pošti za naslednji dan, kot mu je bilo naročeno.

To je po njihovih pojasnilih posledica "nenavadne" odločitve poslovodstva, ki je brez širšega obveščanja strank spremenilo način dostave. "Po novem morajo pismonoše glede na navodila nadrejenih neprednostno pošto puščati na sedežu pošte in jo raznositi šele naslednji dan," so zapisali v sporočilu.

Opozorila, da ta način dostave ni skladen z internimi akti, so po navedbah sindikata naletela na gluha ušesa. "Prav tako so bila prezrta opozorila samih pismonoš, da s tem načinom predvsem v mestih dosežemo zgolj slabšo kakovost naših storitev," so dodali.