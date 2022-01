Sindikat policistov bo v DZ vložil podpise za spremembe zakona o delovnih razmerjih

Sindikat policistov Slovenije bo v DZ vložil overjene podpise volivcev za predlog sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih, ki jih je zbiral od oktobra lani. Ob tem bo pripravil tudi novinarsko konferenco, ki se je bodo udeležili tudi predstavniki Inštituta 8. marec. Ob 10.15 jo boste lahko v živo spremljali tudi na naši spletni strani.

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je oktobra lani v državni zbor vložil pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, "ki se nanaša na uveljavitev strožjih in bolj določnih pogojev za izrek opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim". Predsednik sindikata Kristjan Mlekuš je tedaj pojasnil, da bi s tem končali stanje, ki smo mu priča danes, ko so zaposleni izpostavljeni samovolji nadrejenih. Poudaril je, da je sprememba vezana tako na javni kot zasebni sektor, in dodal, da gre za zakon v dobro vseh zaposlenih, ki prinaša številne rešitve. Za vložitev pobude v DZ sicer niso potrebovali podpisov podpore, a so vseeno med zaposlenimi preverili razpoloženje. V manj kot enem tednu so zbrali 3326 podpisov podpore, ki so jih tudi predložili državnemu zboru.

Ob začetku zbiranja overjenih podpisov za spremembo omenjene zakonodaje pa je Adil Huselja iz Sindikata policistov Slovenije povedal, da so izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, ki so se v Policiji dogajala v zadnjem letu, prešla vse normalne meje, zato je treba onemogočiti zlorabo tega instituta. Poudaril je, da so se za aktivnosti za spremembo zakona, s katerimi bi omejili možnost izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, odločili zaradi pritiska generalnega direktorja policije ob varovanju državne proslave 25. junija. "Takrat je bilo najprej delo policistov ocenjeno kot strokovno, zakonito, učinkovito in dobro, po nekaj dneh se je mnenje obrnilo in navkljub ugotovitvam strokovnega nadzora /.../, da je bilo vse zakonito, učinkovito in strokovno, so trije vodstveni uslužbenci Policijske uprave Ljubljana prejeli opozorilo pred odpovedjo," je navedel in dodal, da v sindikatu to doživljajo kot velik pritisk na vodstveni kader in slehernega policista, saj da je lahko vsakdo, četudi delo opravi zakonito in strokovno, deležen enakega ukrepa, ob drugi "kršitvi" pa ostane brez dela.

icon-expand Slovenska policija FOTO: Aljoša Kravanja