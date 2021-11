Sindikat policistov: Kdo je Hojsu posredoval dokumente Policije, do katerih ni upravičen?

V SPS pravijo, da sicer nimajo težav nad izvajanjem nadzora, niti se ga ne bojijo, saj svoje delo opravljajo zakonito in profesionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo in Kolektivno pogodbo za policiste . Pojasnjujejo, da je bil nadzor usmerjen na točno določene posameznike - predstavnike reprezentativnih sindikatov, pri nadzoru pa niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Toda ob tem opozarjajo na več popolnoma nesprejemljivih in nezakonitih dejstev. Da je minister za notranje zadeve Aleš Hojs vsebino posameznih poročil o nadzoru Policije dan, preden so postala uradna, objavil na svojem profilu na Twitterju. Poročila so datirana na 4. november 2021, Hojs pa jih je 3. novembra ob 12.06 uri objavil na družbenem omrežju. Dodajajo, da je minister očitno imel vpogled v dokumente Policije, do katerih ni upravičen, in sicer en dan, preden je bilo poročilo zaključeno in potrjeno.

"Policija nima nobene pravne podlage za posredovanje navedenih dokumentov, v katerih so tudi osebni in občutljivi osebni podatki, ministru," so kritični.