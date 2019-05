Sindikat policistov nad Šarca: Žali policiste, poučiti se mora o pravnem redu

Predstavniki sindikata so dejali, da so sodu dno izbile Šarčeve izjave za portal Pod črto. Očitajo mu, da je z izjavo, da "v policijo prihajajo tudi ljudje, za katere bi bilo bolje, da bi opravljali kakšen drug poklic", užalil policiste. Podobno z izjavo, da bi človeka, ki je vdrl v Tetro zaposlil na policiji, olje na ogenj pa je prilila tudi izjava, da je v policiji "preveč sindikalnega boja", in da niso sindikati tisti, ki vodijo policijo.

V sindikatu Šarcu sporočajo, da očitno slabo pozna, kako delujejo sindikati in pravno podlago, ki ureja njihovo delovanje. Kot poudarjajo, s svojim delom skrbijo za šibkejše v policiji - zaposlene. Odnos Šarca do policistov naj bi se kazal tudi preko "nedopustnih pritiskov" ministra Poklukarja.

Policisti tudi pravijo, da jih skrbi stanje varnosti v državi, še posebej stanje na slovensko-hrvaški meji. Vlada naj namreč vse od začetka mandata na tem področju ne bi storila nič. V tem kontekstu so izpostavili kadrovsko stisko. "Policisti delajo dobro, odlično, vendar so pregoreli, enote so podhranjene, glede na sistematizacijo v policiji manjka okoli 30 odstotkov zaposlenih," so poudarili. Nekatere enote naj bi bile kadrovsko popolnjene le 70-odstotno, ob tem pa narašča količina birokracije. Pravijo, da se ministrstvo, ko tam pravijo, da izvajajo aktivno politiko zaposlovanja, enostavno spreneveda, skrbi jih tudi skromno zanimanje za ta poklic.

Opozarjajo, da rezerv enostavno ni, prihaja pa tudi turistična sezona, ko bo obremenjenost še večja. Poleg tega pa - tako sindikat, prihajajo tudi druge zahtevne naloge - od predsedovanja EU, do izzivov, povezanih z migracijami in drugim delom.

Idejo o napotitvi vojakov na mejo ocenjujejo kot Sizifovo delo, predvsem, ker ti nalog ne bodo mogli opravljati samostojno. Poleg tega v sindikatu opozarjajo, da je delo s prebežniki zahtevno, polno birokracije, vzame ogromno časa. "Kaj se zgodi, ko mešana patrulja policista in vojaka naleti na 60, 70 prebežnikov? Vse administrativno delo pade na policista," pravijo.

Vladi očitajo, da ni sprejela nobenih ukrepov, ki bi zajezili količino nezakonitih prehodov meje, niti pospešitve postopkov z migranti.

Obregnili so se tudi ob idejo mešanih slovensko-italijanskih mejnih patrulj na meji z Italijo. Sprašujejo se, kje nameravajo najti kadre. Reševanje razmer na meji z Italijo jih spominja na situacijo, ko bi si nekdo zlomil nogo, zdravnik pa bi mu mavec namestil na roko, za vsak primer, če si jo slučajno zlomi.

Obregnili so se ob kadrovsko politiko vlade, ki naj bi slabo skrbela za policiste, "na zaupanje" pa na različna mesta zaposlovala "svoje ljudi", med njimiJulijana Rupnika, ki po njihovem nimajo vedno potrebnih referenc, imajo pa odlične delovne pogoje, česar ni mogoče reči za policiste, ki se pogosto na delo vozijo tudi po 250 kilometrov daleč, kar terja davek tudi v njihovem zasebnem življenju, a se ne najde rešitev, ki bi jih premestile bližje domu. V sindikatu so prepričani, da to kaže na škodljive pojave klientelizma.