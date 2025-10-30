Svetli način
Slovenija

Sindikat policistov pozdravlja Šutarjev zakon, 'a ta prihaja prepozno'

Novo mesto, 30. 10. 2025 20.12 | Posodobljeno pred 14 minutami

Napovedani Šutarjev zakon, ki ga želi vlada sprejeti v novembru, med drugim prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje Policije na varnostno tveganih območjih. In kako slednje ob naraščajoči kadrovski stiski v Policiji komentirajo v Sindikatu policistov Slovenije? V osnovi ga pozdravljajo, predvsem napovedano zaostritev kaznovalne politike. Na dodatna pooblastila, ki bi jih dobila Policija, pa gledajo z distanco. Ocenjujejo namreč, da težava ni v pomanjkanju pooblastil, temveč v pomanjkanju zaupanja v delo policistov.

Sindikat policistov Slovenije napovedano spremembo zakonodaje, t. i. Šutarjev zakon, pozdravlja. "Vsi ukrepi, ki bodo stanje normalizirali, bodo dobrodošli," so dejali, a ob tem poudarili, da žal prihajajo prepozno. "Dejstvo, da se šele po tragični smrti in neposrednem fizičnem napadu lahko naredijo večji koraki naprej k spremembi zakonodaje, jih žalosti," so dodali.

Policija s psi na shodu v Novem mestu
Jasni so sicer, da težave niso nastale šele minulo soboto, niti med to ali preteklo vlado. Kljub temu pa se jih po njihovem mnenju nobena oblast v preteklosti ni lotevala dovolj resno.

In čeprav napovedane ukrepe pozdravljajo, pa imajo vseeno pomisleke, če bodo (vse) predlagane spremembe zakonodaje pomenile korak v pravo smer in k ureditvi razmer. V celoti se sicer strinjajo z zaostritvijo kaznovalne politike za ponavljajoče se prekrške in kazniva dejanja z elementi nasilništva.

'Težava v pomanjkanju zaupanja v policiste'

Na dodatna pooblastila pri izvajanju dela na ogroženih in varnostno tveganih območjih pa medtem gledajo z distanco. "Če stroka meni, da je to potrebno in da bo to rešitev za težave v prihodnosti, ukrep pozdravljamo," so dejali. A po njihovi oceni težava ni v pomanjkanju pooblastil, temveč v pomanjkanju zaupanja vodilnih predstavnikov države in služb znotraj Policije v delo policistov.

"Večina policistov, ki so sodelovali in intervenirali pri medijsko odmevnih dogodkih, se mora kasneje zagovarjati pred specializiranim državnim tožilstvom in pred drugimi nadzorniki, čeprav je bilo njihovo delo strokovno in zakonito," so dejali. Menijo, da bi zato bolj kot večja pooblastila potrebovali strokovne ljudi na mestu nadzornikov, ki bi ravnanje policistov v interni ali zunanji javnosti jasno predstavili in ki bi jasno predstavili tudi dogodke, ki so vodili do posredovanja.

Puščico pa so ob tem usmerili tudi v vrh države: "Dvom v strokovnost dela Policije kažejo tudi vodilni državni funkcionarji, ki ustanavljajo lastne varnostne službe, čeprav imamo v Policiji prav za njihovo varnost in varovanje varovanih oseb Center za varovanje in zaščito." 

Opozorili: Nastaja kadrovska luknja, ki je ne bo več mogoče zakrpati

Ob vsem tem pa opozarjajo tudi na kadrovske težave Policije ter da pomožni policisti, ki so trenutno dodatno vpoklicani, predstavljajo le "začasen obliž" na kadrovske primanjkljaje, ne pa tudi rešitve, ki bi lahko zadostno vplivale na varnostno situacijo kjerkoli.  "Zaradi pomanjkanja aktivnih policistov se že zdaj podaljšujejo postopki pri preiskavah in čakanje na zaključke pisnih aktov."

Nove začasne napotitve dodatnih policistov iz drugih regij v jugovzhodno Slovenijo bodo medtem pomenile še dodatno obremenitev tako za napotene policiste kot za tiste, ki bodo v zmanjšanem številu varovali svoje območje.

"Ministra za notranje zadeve v odhodu Boštjana Poklukarja in vlado že ves čas opozarjamo, da se kadrovska stiska že močno kaže in da nastaja kadrovska luknja, ki je ne bo več mogoče zakrpati, če oblast rešitev ne bo iskala zdaj, ne šele po volitvah," so poudarili.

