Sindikat policistov Slovenije: Stavka bo

Kot so sporočili s Sindikata policistov Slovenije, bodo v ponedeljek, 3.2. 2020 od 8. do 12. ure na Postaja mejne policije (PMP) Obrežje in PMP Gruškovje, izvedli stavkovne aktivnosti. Kot so dodali, bodo vsi stavkovni ukrepi Stavkovnega odbora Sindikata policistov Slovenije zaenkrat še vedno usmerjeni samo proti Vladi RS: ’’Javnosti bomo dokazali in povedali, zakaj je naša opozorilna stavka upravičena in zakaj se borimo.’’

Kot smo poročali, je sicer Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) na izredni seji sprejel sklep, da se stavki, ki jo organizira Sindikat policistov Slovenije (SPS) ne bodo pridružili. Med drugim so zapisali, da je stavka drugega sindikata sedaj, ko je vladi prenehal mandat, nesmiselna.

Sporočili plačo svojega šefa

Kot so sporočili s Sindikata policistov Slovenije (SPS), je ta reperezentativen sindikat v Policiji, zato je napovedana stavka vseh zaposlenih. Skladno z Zakonom o stavki in Zakonom o reprezentativnosti sindikatov, bodo stavkali vsi zaposleni v policiji. Koliko policistk in policistov bo konkretno v službi na dveh mejnih prehodih, je odvisno od razporeda dela navedenih enot za ta dan, samega števila pa zaradi varovanja operativnih in drugih podatkov policije, ne moremo posredovati. Pojasnili so: ’’Opozorilna stavka bo potekala tako, da bomo s svojo prisotnostjo in izvajanjem nalog, ki nam jih v času stavke nalaga veljavna zakonodaja, širšo javnost opozorili, da s svojim delom zagotavljamo varnost ljudi ter da zaradi neodgovornega odnosa države do policije v nekaj letih policistov ne bo več, kar lahko vodi v nižjo stopnjo varnosti.’’

Pred nedavnim smo razkrili 100 najbolje plačanih policistov in policistk.S sindikata so sporočili tudi plačo svojega šefa Kristjana Mlekuša: ’’Predsednik Sindikata policistov Slovenije, mag. Kristjan Mlekuš je zaposlen na OKC PU Nova Gorica, na delovnem mestu samostojni policijski inšpektor, v uradniškem nazivu samostojni policijski inšpektor I. Njegova zadnja plača za mesec december 2019, ki je bila izplačana 3. 1. 2020 je znašala 1466,55 neto. ’’ Dodali so, da funkcionarji SPS, med katere sodi tudi predsednik SPS, mag. Kristjan Mlekuš, za sindikalno delo s strani SPS ne dobijo izplačano ničesar. Upravičeni so samo do povračila stroškov prevoza za uporabo lastnega vozila za delo. Višina izplačila za posamezno službeno pot je odvisna od dolžine in trajanja same službene poti in je izplačana na podlagi potrjenega potnega naloga, so še dodali.

Spomnimo

Prvi mož Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš pa se je pred kratkim sicer znašel pod drobnogledom javnosti zaradi neokusnih zapisov na družbenih omrežjih. V dveh ostrih zapisih na Facebooku je ZDA med drugim pripisal odgovornost za pojav 'ekstremnega islamizma', zvezo Nato pa označil za nacistično organizacijo, v kateri Slovenija ne bi smela več sodelovati. V Policiji so se na njegove zapise odzvali, da ti niso uradno stališče Policije: "Policija bo tako, kot v podobnih primerih, izvedla notranje varnostne postopke za ugotavljanje dejanskega stanja in se na podlagi ugotovitev odločila za morebitne ukrepe,"so še zapisali.

Na zapise prvega moža Sindikata policistov Slovenije (SPS) so se odzvali tudi v Policijskem sindikatu Slovenije. Kot so zapisali takrat, se javno distancirajo od navedb Mlekuša.