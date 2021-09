SPS vložil ustavno presojo odlokov glede pogojev PCT in PC

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je preko pogodbenega pravnega zastopnika na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo in ustavnost dveh odlokov, je v izjavi za javnost zapisal predsednik SPS Kristjan Mlekuš . Kot pravijo v sindikatu, vlada z odloki glede uveljavljanja protokolov PTC in PC kot pogojev za opravljanje in nadaljevanje delovnega razmerja posega v pravice iz delovnega razmerja.

- Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21) in - Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 149/21).

Vložena ustavna presoja vsebuje tudi predlog za nujno zadržanje obeh odlokov ter predlog za nujno in prednostno obravnavo pred ustavnim sodiščem. Kot pravijo na SPS, bodo javnost o vseh odločitvah ustavnega sodišča sproti obveščali. Članom, članicam in zaposlenim so se zahvalili za množični pristop k predložitvi pooblastila za zastopanje. "Število pooblastil, ki smo jih prejeli močno presega naša pričakovanja," so zapisali v izjavo za javnost in dodali, da množični odziv dokazuje enotnost in solidarnost.

Zapisali so še, da se "trend samovoljnega uresničevanja določenih odločitev delodajalca stopnjuje in da zato v prihodnjih dneh in tednih pričakujejo vedno bolj intenziven pritisk na zaposlene".