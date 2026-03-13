Slovenija

Sindikat policistov: Tožilstvo streljanje na Fužinah preiskuje kot sum uboja

Ljubljana , 13. 03. 2026 19.58 pred 48 minutami 2 min branja 42

Avtor:
A.K. STA
Policija na Fužinah po streljanju

V Sindikatu policistov Slovenije so dobili informacijo, da Specializirano državno tožilstvo v primeru streljanja v Fužinah, v katerem je umrl 25-letni moški, preiskuje sum kaznivega dejanja uboja. V sindikatu so ogorčeni, saj menijo, da so policisti ob tragičnem dogodku ravnali zakonito in strokovno. Na tožilstvu informacije niso potrdili.

"Po naših informacijah Specializirano državno tožilstvo zbira informacije v smeri suma, ali je šlo za kaznivo dejanje uboja," je danes povedal predsednik sindikata Igor Toplak in potrdil pisanje današnjega Večera.

"Zaradi interesa preiskave vam v tem trenutku lahko sporočimo le to, da preiskujemo zakonitost uporabe strelnega orožja," pa so danes za STA odgovorili s Specializiranega državnega tožilstva. Na vprašanje, ali se streljanje na Fužinah preiskuje kot sum uboja in zoper koliko policistov, niso odgovorili.

FOTO: Damjan Žibert

V sindikatu se zavzemajo, da se postopek preiskave čim hitreje konča, Toplak je izrazil tudi pričakovanje, da bo preiskava pokazala, da je bil policijski postopek v celoti strokoven, zakonit, predvsem pa učinkovit.

Kot je namreč poudaril, sta policista uporabila strelno orožje po tistem, "ko je šla oseba z nožem proti njima", prav tako ni upoštevala ukazov policije, naj preneha s svojim ravnanjem. "V tem primeru je bilo ogroženo njuno življenje in sta bila prisiljena streljati," je prepričan. "Uporaba strelnega orožja je skrajni ukrep, toda v primeru, ko je policist dolžan zaščititi sebe ali koga drugega, je dolžan poseči tudi po strelnem orožju," je dodal. Policistov sicer tožilstvo še ni zaslišalo, je zatrdil.

Je pa ob tem izrazil bojazen, da bodo takšni postopki v prihodnje vplivali na delo policistov, ki so nezaščiteni. "In to je eden od razlogov, zakaj policisti odhajajo v druge službe, kjer niso podvrženi dodatnim preiskavam po tistem, ko zadevo opravijo dobro in odlično in bi jih vodstvo moralo pohvaliti," je poudaril.

Na Fužinah je prejšnji teden prišlo do streljanja, v katerem je v nujni policijskih intervenciji pod streli umrl 25-letni moški. Na policiji so poudarili, da gre za izjemno tragičen dogodek, saj je temeljna naloga policije varovanje ljudi. Kot so navedli, motiv za napad na policiste še ni znan, so pa vse okoliščine dogodka predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo.

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

natas999
13. 03. 2026 20.49
tožilstvo😂😂😄👎
medvedJEkriv
13. 03. 2026 20.46
zanič tožilec...
nekajpavem
13. 03. 2026 20.45
Zakaj so ogorceni točno? Tožilstvo bo raziskalo in če bo sum potrjen sledijo kazenske posledice. Tako kot pri vsakem državljanu. Kaj pa zagovarja sindikat, streljanje na človeka sredi belega dne v naselju? Kaj čez 5 let bo potemtakem to normalno.
Artechh
13. 03. 2026 20.49
ni pri vsakem. ta ki je z nozem mahal je to ze 3x pa so ga spustili, pa 20 jih je v novem mestu nekoga ubilo, delovali so kot tolpa -> morali bi biti vsi zaprti pa niso, ...
XYZ22
13. 03. 2026 20.44
Spet nevem glede česa je sploh tu debata? Si bil pozvan, da odložiš orožje? Si bil. Si ga odložil? Nisi. Konec debate.
Svetec 2021
13. 03. 2026 20.43
Kako ste nekateri pametni🤣
Buci in Bobo
13. 03. 2026 20.41
Kaj je uboj? Uboj je naklepna usmrtitev. Naklepno pomeni zavestno, premišljeno. Zdej ga bo tožilstvo seciralo kot pršut na šnite.
smetilka
13. 03. 2026 20.40
agenda je to. policiste in vojake crnijo po celem svetu, medtem, ko kriminalce izpuscajo in malikujejo. spada v agendo 2030
Medo888
13. 03. 2026 20.38
Edino pravilno da raziščejo , kolikor je pisalo se je tisti fant psihično bolan vračal iz bolnišnice ki je tam blizu iz polja . Ko je nazadnje mahal na Bavarskem dvoru ga je rešil njegov oče na besedo je prenehal . Razumem situacijo ampak je tole zelo težko za starše tega fanta . Sej ni imel nič drugega , lahko k bi uporabili paralizator ali samo delno v nogo ne pa da se ga likvidira ....
SaintTrinity
13. 03. 2026 20.40
Si bil tam? No potem ne pametuj, ker več kot očitno nimaš pojma, ker pišeš bedarije
Medo888
13. 03. 2026 20.47
Imel je nož ni imel kakega streliva , strokovno usposobljeni ga lahko onesposobi . Že na ulici je kdo onesposobil kakega podobnega brez znanja in opreme oni imajo avte Drone radijske postaje in ostalo opremo pa so ga šli ustrleit . Meni se ne zdi prav . Tudi tebe ni bilo tam , tudi branjevka očisti solato z kakim pripomočkom ....
Artechh
13. 03. 2026 20.50
kuglo si je zasluzil s takimi dejanji. ce ti policaj reci odlozi, odlozis, ce napades, ti pades po tleh
96bimBo
13. 03. 2026 20.38
Ležal je na trebuhu. Policisti so ga lovili. Je bil ustreljen v hrbet?
IKOSS
13. 03. 2026 20.36
Zrela družba je tudi do težkih vprašanj sposobna zavzeti pragmatično stališče. Nezrela družba pa pri teh začne omahovati in prihaja do v kontradiktornost sama s seboj. Poškodba kateregakoli človeka, kaj šele izguba njegovega življenja, je družbeno nezaželena! O tem ni dvoma! Se je pa treba zavedati, da obstajajo situacije, kjer ni dobre rešitve, izbrati le moč zgolj med dvema slabima. Posledično pa je treba tehtati, katera izmed slabih rešitev je družbeno manj problematična. V tem primeru je umrli ogrožal svojo okolico, kar ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da so naključni mimoidoči poklicali policijo, prav tako to potrjujejo tudi njegova pretekla dejanja. V kolikor policisti ne bi neposredne nevarnosti pravočasno nevtralizirali, bi s tem ogrozili tako okolico, kot tudi sebe. Družba pa tudi od pripadnikov policije nima pravice zahtevati, da se izpostavljajo nesorazmerno velikemu tvegan za svoje zdravje ali celo življenje. Ob tem se je treba zavedati, da oseba oborožena z nožem, svoji žrtvi, ki je na primer oborožena s strelnim s strelnim, predstavlja smrtno grožnjo v kolikor se ji približa na razdaljo 7. metrov! Eden od razlogov, da takšne incidente neredko problematizira, je moč pripisati dvema dejavnikoma. Eden je čisto nazorski, saj nekateri osebnostno niso dovolj zredi, da bi si lahko priznali smiselnost, ne nazadnje nujnost izvedbe obrambnih ukrepov, ki lahko privedejo po hudih telesnih poškodb napadalca, ali celo do njegove smrti. Drug dejavnik predstavlja nepoznavanje taktičnih zakonitosti, kjer se ravnanja, ki so strokovno docela smiselna in utemeljena, opredeljuje, kot nepotrebna in presežen silobran, oziroma skrajna sila. Tak pristop rezultira v sodbah, ki niso pravične, to pa pri tistem, ki se brani, poleg stresa same situacije, povzroča tudi zmanjšanje pravne varnosti. To je izjemno problematično! Takšno stanje pa predstavlja še posebno breme za pripadnike organov pregona, saj je ena osnovnih družbenih nalog teh, da ščitijo javnost, to pa jim ne omogoča, da bi se v kritični situaciji preprosto umaknili. Izjemno problematično je videti, da vodstvo policije ne stipulira ustreznost ravnanja svojih pripadnikov dokler se tem ne dokaže hudih strokovnih napak pri ravnanju. Namesto tega smo bili že nekajkrat priče, da vodstvo pripadnike preprosto prepusti na milost in nemilost javnega mnenja, tožilstva in sodišč, katera pa se pogosto soočajo z zgoraj navedenima problemoma. Prav tako nihče od deležnikov ne želi prevzeti odgovornosti za odstop od pregona. To pa za osebo, ki se je branila, predstavlja veliko breme, četudi je na koncu oproščena. Prav je, da se tak incident preuči, mora pa biti presoja narejena dejansko strokovno. Le kolikor se tam ugotovijo hujše kršitve, je pregon smiseln, sicer pač ne in bi se postopek moral zaključiti!
štrekeljc
13. 03. 2026 20.32
Spet tožilec Primož Suknaič? Ni prvič, da ščiti nepridiprave na škodo policistov.
štajerc65
13. 03. 2026 20.31
Ko bi pa naključni mimoidoči umrl zaradi napada z nožem pa bi vsi vpili kje je bila policija takrat.
BMit
13. 03. 2026 20.38
Ja bi. Res je. Zaradi takšnih situacij se je policist šolal in v tacenski telovadnici brez konca vadil in se metal po blazinah. Uporaba milejših sredstev itd. Nihče mi ne more reči, da ni bilo drugih možnosti.
shift
13. 03. 2026 20.31
tudi jaz izgubljam zaupanje v sodnijo, saj je vedno nekaj narobe..nič ne štima..vse je preveč..čudno.
BMit
13. 03. 2026 20.30
Pravilno. Prekoračitev pooblastil s posledico smrti. Umor bi morali raziskovati ne uboj.
jafalical
13. 03. 2026 20.30
Vsi lahko pametujemo.Sam če se tak ne odzove,ne preneha groziti,ne odvrže orožje...,in ni prvič se to doogajalo.Prvic ali drugic je bilo tudi vprašljivo,da ne bo koga poškodoval.Veckrat je imel te"napade"ne uravnovesenosti. Zdaj ponovno in lahko bi kdo od mimoidočih stradal.Zal so taki za v ustanove pod nadzorom.Ustanove pa s pomanjkanjem kadra.Policija je ravnala kot je to potrebno,varno,strokovno in obvarovala,zaščitila druge v blizini.
Betuul
13. 03. 2026 20.29
Dajte razumet; da vsa ta slo sodnija je podn od podna?? Zagovarjajo ravno nasprotno; ter na tak način ustvarjajo še večji kriminal??!
štajerc65
13. 03. 2026 20.29
Kdo je najprej napadel se vprašajte. Ali psihič z dvema nožema ali policist s pištolo? Ko bo to jasno je stvar preprosta, glede na pretekla dejanja psihiča. Res pa je da bodo policiste dolgo vlačili po sodiščih.
Vetrnica5
13. 03. 2026 20.26
Oseba je bila psihicno bolna.Drugje v svetu bi ga onemogocili z elektrosokom. Glede na to da tega ni naredil prvic dosmrtno zaprt na psihiatrijo. Pa spostujem policiste.
štajerc65
13. 03. 2026 20.33
Drugje v svetu? V USA bi rekli eliminirali smo grožnjo.
