Sindikat policistov zahteva višje kazni za objestne voznike

"V Sindikatu policistov Slovenije z zaskrbljenostjo opazujemo poročanja o dirkanju objestnih voznikov in drugih oblikah deviantnega obnašanja voznikov v cestnem prometu, ki se očitno po zgledu dogodkov objavljenih na spletnih platformah vse pogosteje pojavljajo tudi pri nas," so v sporočilu za medije navedli razlog za pobudo.

V pobudi so zapisali, da je v zadnjem času v javnosti odmevalo "dirkanje objestnih voznikov v nakupovalnih središčih" in opozorili, da so tovrstna zbiranja nevarna. "Prav tako smo bili priča oviranju policistov, ki sta prišla na kraj nezakonitega dirkanja, saj so sankcije v sedaj veljavnem zakonu o pravilih cestnega prometa prenizke in jih zato ne odvrnejo od takega nezakonitega ravnanja," so poudarili.