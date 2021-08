Sindikat policistov Slovenije s pritožbo zaradi prikritja podatkov Policije

Trije policisti so opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja prejeli zaradi ukrepanja na protestnem shodu 25. junija ter dogajanja pred Državnim zborom 5. in 7. julija letos.

Sindikat policistov Slovenije je nato 8. avgusta na Generalno policijsko upravo naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero so zahtevali dostop do poročila o nadzoru na PU Ljubljana in drugih organizacijskih enot Policije glede izvajanja nalog na protestnem shodu in dogajanja 5. in 7. julija pred DZ ter v zvezi z ukrepanjem Policije glede nadlegovanja poslancev DZ.

16. avgusta je Policija nato SPS posredovala zahtevane dokumente, a v njih prikrila podatke, "ki so bistveni za presojo, ali gre pri izreku opozoril pred odpovedjo za nezakonito ravnanje delodajalca", pravijo v Sindikatu. Po njihovem mnenju je s tem Policija "ravnala nezakonito, saj je delno zavrnila dostop do informacij javnega značaja, in sicer tako, da je določene podatke prikrila, pri čemer se v spremnem dopisu (e-sporočilu) sklicuje na izjeme iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ".

V dokumentih, ki jih je Policija posredovala, so prikriti podatki, med drugim komu je bilo poročilo o nadzoru z dne, 25. junija poslano, ime novinarja, čigar posnetki so bili podlaga za ugotavljanje dejanskega stanja s tega dne. Policija je prikrila tudi več podatkov, "za katere ni možno ugotoviti, ali gre za informacije javnega značaja ali ne, saj obrazložitve za konkretna prekritja Policija ni posredovala", sporočajo s SPS. Prikrili pa so tudi tekst v rubrikah opis pomanjkljivosti ali nepravilnosti ter Predlog za ugotavljanje odgovornosti.