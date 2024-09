Sindikat: Poslanka naj se zaradi širjenja nepreverjenih izjav javno opraviči

"Začuda se je v enem od prispevkov v zvezi z nasiljem Romov nad policijo določen novinar spomnil, da je vzel izjavo Rominje, ki je za kamere povedala, da naj bi policisti prej pretepli mladoletnika, ki so ga želeli aretirati. Ne vem, ali je to dejstvo sploh kdo slišal. Ali se je kdo vprašal, kaj je bil razlog, da je med Romi tako zavrelo, da so se spravili nad policiste? Pa niti slučajno ne opravičujem tega dejanja, ampak policisti naj bi pretepli mladoletno osebo. Ali se nam to zdi sprejemljivo? Ali sploh dopuščamo možnost, da obstajajo dobri policaji, ki na koncu nič krivi pogosto nastradajo, in tudi takšni manj dobri, ki so pripravljeni, recimo, uporabiti vodni top nad protestniki," je poslanka Sara Žibrat komentirala med izredno sejo DZ v začetku septembra.

Na njene besede so se ostro odzvali v Sindikatu policistov Slovenije, ki poslanki očitajo širjenje nepreverjenih informacij, ki v javnosti vzbujajo dvom v delo policistov ter posledično škodujejo ugledu Policije.

"Takšne informacije še dodatno omajajo že tako prizadet ugled Policije. Izrečene besede poslanke v Državnem zboru, med javno sejo, ki je bila tudi snemana in posredovana v javnost, dodatno obremenjujejo delo policistov v Kočevju, ki so opravljali predpisane postopke v cestnem prometu. Poleg tega s tem obremenjujejo vse policiste, ki svoje delo opravljajo srčno, zakonito in profesionalno," so zapisali v dopisu.