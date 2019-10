Napovedali stavko: zahtevajo kadrovsko okrepitev in dvig plač

Sindikat poštnih delavcev je napovedal stavko delavcev v Pošti Slovenije. Zanjo so se odločili, ker, kot pravijo, z običajnim socialnim dialogom ne morejo utemeljeno pričakovati rešitve ključnih vprašanj. Sindikat zahteva kadrovsko okrepitev in dvig plač.

Svet Sindikata poštnih delavcev je v torek sklenil napovedati stavko delavcev v Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju. Stavka bo potekala 11. novembra, zanjo pa so se odločili, ker "v okviru običajnega socialnega dialoga ni mogoče utemeljeno pričakovati rešitve ključnih vprašanj", je sindikat objavil na svojem profilu na Facebooku.

Sindikat zahteva kadrovsko okrepitev na takšno raven, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur. FOTO: POP TV

Sindikat bo, če jim bosta delodajalca - Pošta Slovenije in njeno invalidsko podjetje - prisluhnila in ugodila zahtevam, stavko preklical, so zapisali na omenjenem družbenem omrežju.

Zahtevajo kadrovsko okrepitev in dvig plač Sindikat zahteva kadrovsko okrepitev na takšno raven, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur. Po njihovi oceni bi morala Pošta Slovenije zaposliti še dodatnih 300 ljudi. Poleg tega zahteva tudi dvig plač, saj je po njihovem mnenju sedanja višina plače za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka. "Sindikat poštnih delavcev je vprašanja uresničevanja ekonomsko socialnih pravic in interesov iz dela skušal rešiti po mirni poti v okviru socialnega dialoga s Pošto Slovenije," so, kot je na spletu poročal časnik Delo, poudarili v sindikatu in dodali, da je poslovodstvo Pošte v preteklih mesecih zavrnilo predloge sindikata in se o njih ni bilo pripravljeno dogovoriti.

Poleg tega zahteva tudi dvig plač, saj je po njihovem mnenju sedanja višina plače za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka. FOTO: POP TV

Tako v sindikatu ocenjujejo, da v okviru običajnega socialnega dialoga ni mogoče utemeljeno pričakovati rešitve ključnih vprašanj in uvedbe potrebnih sprememb za ureditev kadrovskih razmer. Stavka bo potekala v vseh objektih Stavka se bo po napovedih začela 11. novembra ob polnoči in bo potekala v vseh objektih Pošte, na vseh deloviščih oz. delovnih mestih pri Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju. Stavke medtem ne bo v organizacijski enoti strokovnih služb. Sindikat je letos že napovedal stavko, ta bi morala biti 19. februarja, a so nato s poslovodstvom dosegli dogovor in stavko preklicali. Ključne stavkovne zahteve so šle v smeri razbremenitve zaposlenih, prilagoditve delovnih pogojev in izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, dogovor o izpolnitvi zahtev je previdel izpolnitev zahtev v roku dveh let.

Stavka se bo po napovedih začela 11. novembra ob polnoči in bo potekala v vseh objektih Pošte, na vseh deloviščih oz. delovnih mestih pri Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju. FOTO: POP TV